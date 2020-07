Egy keresztény arab Izrael szolgálatában

1948-ban George Deek nagyapja úgy döntött a zsidó államban akar élni, és hét évtizeddel később az unokája lett Izrael első keresztény arab nagykövete.

George Deek mindössze harmincnégy éves volt, mikor kinevezték Azerbajdzsán izraeli nagykövetének. Közel egy évbe telt mire az azeri kormányzat elfogadta Deek megbízatását, aki így Izrael első arab keresztény nagykövete lett. A fiatal diplomata szokatlan utat járt be, izraeli arabként amerikai egyetemeken is felszólalt Izrael védelmében és már 24 évesen belépett a külügyi szolgálatba.

A Deek család négyszáz éve telepedett le Jaffó városában. A 20. századra már kiterjedt rokonsággal rendelkeztek, akiknek nagy része a kikötővárosban élt. A keresztény lakosság a második világháború előtt leginkább kereskedelemből vagy kézműves munkákból élt, ezért potenciális vetélytársnak tartották az aljiázó zsidókat. Így a palesztin mandátum terület keresztény lakossága ugyanolyan hévvel ellenezte a cionista terveket, mint a muszlimok – olvasható Albert Habib Hourani közel-keleti kisebbségekről szóló könyvében, amely még Izrael megalapítása előtt íródott.

Az 1944-es brit adatok szerint 134 ezer palesztin keresztény élt brit fennhatóság alatt, ennek túlnyomó többsége arab volt, de voltak kisebb örmény és görög csoportok is köztük. A lakosság fele görög ortodox a másik fele pedig katolikus volt. Jaffóban 15 ezer keresztény élt, Haifa és Jeruzsálem után itt élt a legtöbb keresztény. Összehasonlításképpen ma 177 ezer keresztény él Izrael területén.

George Deek egy egyetemi beszédében elmondta, hogy nagyapja, akit szintén Georgenak hívtak, sok zsidóval dolgozott együtt a háború előtt és békében megvoltak egymással. Azonban ez nem volt igaz minden lakosra. Jaffó városában ugyanis több zsidó ellenes lázadás is történt közvetlen a függetlenség előtt, először 1921-ben majd pedig 1936-ban.

1948-ban George nagyapját a helyi pap riasztotta, hogy azonnal szedelőzködjön, mert hamarosan háború lesz és a környező arab nemzetek megtámadják a zsidókat. Az arab vezetők azt mondták, hogy ha maradnak, akkor a zsidók lefogják őket mészárolni és azt ígérték, hogy néhány nap alatt győznek az arab seregek és visszatérhetnek. A nagy sietség miatt George nagyszülei még egy rendes ruhát se tudtak bepakolni. A teljes Deek család elmenekült a háború elől. George nagyszüleit Libanonban érte a háború vége.

„Az araboknak nem sikerült elpusztítaniuk Izraelt, és az én családom a határ másik oldalán ragadt. Úgy tűnt, hogy az lesz a sorsa a Deek család lányainak és fiainak, hogy szétszóródjanak a földön. Ma vannak rokonaim Jordániában, Szíriában, Libanonban, Dubajban, Angliában, az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában, és még sok más helyen”

– mondta Deek egy oslói beszédében.

A diplomata szerint 1948 tragikus év volt a palesztinai arabok számára, azonban a legnagyobb tragédiának azt tartja, hogy a palesztinok menekült státuszát állandósították és a környező arab országok nem engedték túllépni őket a múlton, mint ahogy ezt más olyan népek megtették, akiket egy háború után kitelepítettek.

„Miért van, hogy a zsidók elüldözése a Közel-Keletről teljesen el lett felejtve, a palesztin tragédia, a Nakba pedig a mai napig a politika része? Szerintem a Nakba át lett alakítva egy humanitárius katasztrófából, egy politikai támadássá. Nem arról szól már, hogy meg akarnának emlékezni arról ami történt, hanem, arról szól, hogy gyűlölni kell Izraelt”

– mondta Deek.

1948 után az idősebb George Deek úgy döntött, hogy visszaszökik Jaffóba, nem lesz menekült idegen földön. Bár az izraeli hatóságok elkapták és börtönbe vetették illegális határátlépésért, végül George nagyszülei egyedüliként a családból visszaköltözhettek Jaffóba. A többiek szétszóródtak a világ minden táján. Azok a rokonok, akik Szíriába vagy Libanonba mentek, már harmadik generáció óta nem kapnak állampolgárságot. A diplomata szerint az első fontos lépés az lenne, hogy az arab országok végre engedjék, hogy a palesztinok letelepedhessenek ott, ahol már több évtizede élnek.

George Deek nagyapja visszatérése után 36 évvel, 1984-ben született Jaffóban, és egy olyan házban nőtt fel, ahol rajtuk kívül élt egy muszlim család, egy vallásos zsidó házaspár és egy zsidó származású katolikus pap. George zenetanára pedig egy holokauszttúlélő volt, aki szintén nagy hatással volt a gondolkodására.

George először jogásznak tanult majd Amerikában a Georgetown Egyetemen fejezte be a tanulmányait. Az Aish portréja szerint az iskolák után belépett az izraeli külügyi szolgálatba és első külföldi kiküldetését Nigériában töltötte 2009 és 2012 között. Később Norvégiában volt nagykövet-helyettes, majd 2018-ban nevezték ki jelenlegi posztjára.

George és felesége Anna Jeruzsálemben:

Izraelnek korábban már volt arab nagykövete, és jelenleg több drúz diplomata is szolgál az izraeli külügyben. Az ő megítélésük Izraelen belül is vegyes, és tavaly kisebb botrány kerekedett, mikor Izrael drúz származású panamai nagykövetét megalázó ellenőrzésnek vetették alá a Ben Gurion reptéren.

A fiatal diplomata nem csak etnikuma, hanem vallása miatt is kilóg az izraeli nagykövetek közül. Az izraeli keresztények többsége erős arab identitással rendelkezik és kevesen vannak, akik osztják George Deek pozitív véleményét Izraellel kapcsolatban.

A palesztin keresztények többsége ugyanis az úgynevezett „helyettesítési teológiát” hirdeti, mely szerint az Egyház állt Izrael helyére az Istennel kötött szövetségben. A palesztin keresztények egy része még ennél is tovább megy és azt állítják, hogy Jézus nem zsidó, hanem palesztin volt.

Az anti-cionista palesztin keresztények fő deklarációját 2009-ben fogadták el a Kairos Palesztina néven, amelyben azzal támasztják alá a helyettesítési teológiát, hogy a „Biblia szó szerinti értelmezését csak arra használják a cionista keresztények és zsidók, hogy teológiai hátteret biztosítsanak az igazságtalanságnak.”

George Deek azonban a CBN amerikai keresztény televíziónak elmondta, hogy szerinte sok palesztin keresztény van, aki inkább vele ért egyet és támogatná a zsidó államot, csak egyelőre félnek felszólalni. Természetesen a diplomata is tisztába van azzal, hogy az arabok és a zsidók között komoly törések vannak Izraelen belül. Annak ellenére is egy barátibb együttélésben reménykedik, hogy személyesen is érintettje volt atrocitásnak, miután vandálok összegraffitizték az édesapja sírját a jaffói temetőben.

Azonban George Deek nem csak otthon, hanem külföldön is nagy ellenállásba ütközik, mikor keresztény arabként Izraelt képviseli. Korai sikerét nagyban köszönheti annak, hogy kiváló orátor, és beszédei közül több is körbejárt a világhálón. Ezért több amerikai egyetemre is meghívták előadást tartani. Egy alkalommal a kaliforniai UC Davis egyetemen tartott beszédet, mikor az intézmény palesztinjogi tagozata (Justice for Palestine helyi szervezete) szabotálta a beszédét és azt skandálták, hogy a „Palesztina szabad lesz” „Legyen vége a fehér felsőbbrendűségnek”és „Intifáda.”

Miközben a tünetők kiabáltak Deek azt írta fel a táblára, hogy: „Azért jöttem, hogy párbeszédet folytassunk, nem pedig, hogy monológot mondjak.” Azonban a palesztinjogi aktivisták néhány perc skandálás után kivonultak, és nem álltak szóba a előadóval.

George Deek egy korábbi beszédében kifejtette, hogy tisztába van vele, hogy sok arabot sért, hogy ő keresztény arabként Izraelt képviseli, azonban ő híd szeretne lenni a két fél között. Annak ellenére, hogy ő is tapasztalta, hogy nem minden zsidó elfogadó vele kapcsolatban, továbbra is hisz a zsidó állam jövőjében, és abban, hogy Izrael az ő hazája is.

„Kisebbségnek lenni mindenhol kihívás, hiszen kisebbségnek lenni azt is jelenti, hogy más vagy, mint a többiek. Ezt a zsidók mindenkinél jobban ismerik. (…) Az az Európa, vagy Közel-Kelet, ahol nincs hely a zsidók számára, ott nincs hely az emberiség számára sem”- mondta Deek oslói felszólalásában.