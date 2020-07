Nehéz helyzetben az újranyitó Auschwitz-Birkenau Emlékhely és Múzeum

Adományokat kér a működéséhez a koronavírus-járvány miatti leállás és a várhatóan jelentősen visszaeső forgalom miatt a lengyelországi náci haláltábor helyén működő intézmény – írja a Deutsche Welle.

Ahogy a legtöbb múzeum Európában, úgy az észak-lengyelországi Oświęcim területén található, Auschwitz-Birkenau Emlékhely és Múzeum is bezárt a járvány miatt, március 12-én.

„A költségvetés összeomlott. Mindazokhoz fordulunk, akiket érdekel az emlékezet megőrzése”

– közölte az intézmény a bezárást követően a honlapján, adományokat kérve.

A kiterjedt munkákat nagyrészt a fizetős csoportok kíséréséből befolyt pénzből fedezték, amelyet 19 nyelven biztosítottak. A 328 ott dolgozó kísérő, akik napi szinten vezettek csoportokat, munka nélkül maradtak az intézmény bezárásával.

„Sok dolgozó számára már kérdésessé vált, hogy túléli-e ezt a helyzetet. Az emberek eljönnek ide a világ minden tájáról, és a kísérők azok, akik elmagyarázzák nekik, hogy mi az, amit látnak”

– mondta Christoph Heubner, az intézmény alelnöke.

A mostani nyitás egy új korszakot hoz az intézmény életében, amelyet a túlélők kezdeményezésére, a lengyel parlament döntése alapján, 1947-ben alapították meg az egykori koncentrációs tábor helyén. A járványhelyzet miatt a vendégek fogadása és a dolgozók munkája nehezebb lesz az elrendelt megelőző intézkedések betartásával.

Alapszabály a kötelező távolságtartás, a maszk viselése és a kötelező, egyirányú haladás az épületekben. Egy vezetett csoportban maximum 15 ember lehet.

A belépés továbbra is ingyenes. A vezetett csoportokra eddig is online kellett helyet foglalni, most viszont egy napi kvótát vezettek be, hogy egyszerre ne legyenek túl sokat a területen.

Még egy ilyen nehéz pénzügyi helyzetben is elképzelhetetlen, hogy ideiglenesen is belépőt szedjenek, például egy túlélőtől. Ez nagyon visszataszító lenne. Emiatt viszont számos program és fejlesztés későbbre tolódik

– mondja Piotr Cywiński igazgató.

Az intézmény az adakozókban bízik, akik a látogatást követően adhatnak egy jónak látott összeget, vagy vásárolhatnak a múzeum kiadványaiból.

A zárva töltött néhány hónap alatt nekikezdtek a legfontosabb felújításoknak. 155 épület és 300 rom van az emlékhelyen.

Tavaly a német kormány 60 millió euróval támogatta az intézményt fenntartó alapítványt. Heubner súlyos pénzügyi veszteségektől tart, mert idén hiányoznak majd az iskolai és egyéb ifjúsági csoportok látogatása. Az idei évet szerinte nem lehet megbecsülni, jövőre pedig 25 százalékos visszaesést vár a vírus előtti szinthez képest.