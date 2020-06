Trump: „Beteges, ami itt folyik, senki nem látott még ilyet”

Élőben válaszolt a nézők kérdéseire az amerikai elnök a Fox News műsorában. Donald Trumpot a wisconsiniak a zavargásoktól kezdve a levélszavazatokon át szinte mindenről kérdezték.

„A levélszavazatok jelentik a legnagyobb veszélyt a novemberi elnökválasztás tiszta lebonyolítására” – így válaszolt Donald Trump a Sean Hannity által vezetett műsorban egy néző kérdésére. „Ez a legfontosabb kérdés, amit feltesznek nekem” — mondta az elnök a voksolás tisztaságát firtató kérdésre reagálva.

Trump szerint ugyanis aggodalomra ad okot, hogy például Kalifornia államban a tervek szerint kizárólag levélben lehet majd szavazni a koronavírus-járvány miatt. Az elnök úgy vélte, a választások tisztaságát kérdőjelezik meg a levélszavazatok.

Gavin Newsom kaliforniai kormányzó „több millió szavazólapot küld ki. Hová kerülnek? Vajon a postás kiviszi nekik? Ha igen, kiveszik a postaládából?” — firtatta Trump, hozzátéve, hogy szerinte az olyan országok, mint Kína, milliószámra nyomtathatnak szavazólapokat annak érdekében, hogy beavatkozzanak a választási folyamatba.

Mint a Fox News hozzátette: választási szakértők szerint a különböző államoknak megvannak az eszközeik arra, hogy biztosítsák a levélszavazatok valódiságát. Az elnök szerint azonban kizárólag a „távolmaradó” (absentee) szavazólapok biztonsága garantált, vagyis azoknak a lapjaik, akik a lakhelyüktől távol akarják leadni a voksaikat. (Trump elnök egyébként maga is a floridai lakhelyétől távol adja le a voksát.)

Az elnök szerint az emberek többsége személyesen szereti leadni a szavazatát.

„Az első világháború idején szavaztunk, a második világháború idején is. Most itt a vírus, amely novemberre visszaszorul” – fogalmazott Trump.

Egy másik néző arról kérdezte az elnököt, hogy mit szándékozik tenni az adminisztráció annak érdekében, hogy az utcák ismét biztonságosak legyenek (Wisconsinban a héten is voltak zavargások).

Trump szerint ha még mindig az előző kormányzó, a republikánus Scott Walker irányítaná a szövetségi államot, akkor mindez nem történt volna meg. (A jelenlegi kormányzó, Tony Evers történetesen demokrata.)

„A demokraták azt hiszik, csodálatos dolog az, hogy lerombolják a hazánkat. Valójában beteges, ami folyik, senki nem látott még ilyet”

— jelentette ki az elnök, aki szerint a radikális baloldal manipulálja a demokraták elnökjelöltjét, Joe Bident, és hamarosan „az uralmat is átveszik fölötte”.

Trump azt is mondta, hogy a republikánusoknak keményebben kellene fellépni. „Állandóan ezt mondom nekik, mert hátradőlnek, politikailag korrektek akarnak lenni… Mi pedig megmondtuk nekik, hogy minden estével keményebbek leszünk, egy ponton pedig eljön a büntetés, mert annak el kell jönnie” — fogalmazott az elnök, aki szerint az utcai tüntetők „vandálok, agitátorok, és bizonyos értelemben valójában terroristák”.

Az amerikai elnök beszélt a seattle-i „rendőrmentes” övezetről is, amelyet erőszakos baloldali tüntetők hoztak létre. Mint mondta: ha a városvezetés nem lép fel, akkor a szövetségiek fognak bemenni. „Az történik ugyanis, hogy átveszik a hatalmat az amerikai városok felett” – utalt Trump a radikális tüntetőkre.

Az elnök érintette azt a témát is, hogy több amerikai nagyvárosban emelkedik az erőszakos bűncselekmények rátája. Trump szerint némelyik városban, főleg Chicagóban és Baltimore-ban már olyan az élet, „mint a pokolban”.

Trump szerint a demokrata polgármesterek a felelősök az elszabadult erőszakért, de a gyilkosságok és más erőszakos bűncselekmények magas aránya miatt hibáztatta demokrata elődjét, Barack Obamát és annak alelnökét, Joe Bident is, aki ellenfele lesz a novemberi elnökválasztáson.

Demokrata riválisáról — aki súlyos nyelvbotlásairól ismert — gúnyolódva szólt. „Ez a fickó általában nem beszél. Senki nem is hallja. Ha viszont mégis megszólal, akkor két mondatot sem tud összerakni” — mondta az elnök arra utalva, hogy Biden éppen aznap jelentette ki Pennsylvaniában, hogy 120 millió ember halt meg a járványban.

Az elnök szerint a rendőrségnek folyamatosan motoznia kellene az embereket az utcán annak érdekében, hogy eltűnjenek a fegyverek. Rudy Giuliani volt New York-i polgármester az elnök szerint ezzel tett rendet a nagyvárosban (a politikus jelenleg Trump személyes ügyvédje).

Az egyik néző arról érdeklődött, mit tart elnöki ciklusa legnagyobb eredményének. Trump erre azt válaszolta, hogy kormányzata történelmi számban tudott pozícióba helyezni szövetségi bírákat. „Még a ciklus vége előtt csaknem háromszáz bíránk lesz” — fejtegette az elnök, aki rámutatott arra is, hogy Obama elnöknek 142 bírát sikerült jóváhagyatnia.

Trump emellett arra is büszke, hogy sikerült átalakítani a hadsereget, kormányzata létrehozta az űrhaderőnemet, és adócsökkentések is voltak.

Az elnök úgy véli, nem választották volna meg 2016-ban, ha nem támad neki a sajtónak.

„A The New York Times és a The Washington Post olyan tisztességtelen. Az ember tesz valami nagy dolgot, ahogy meg náluk megjelenik, borzasztóan hangzik” – jelentette ki Trump.

Az elnök kitért John Boltonra is. Trump szerint volt nemzetbiztonsági tanácsadóját, aki könyvet jelentetett meg a Fehér Házban töltött időszakáról, bíróság elé kellene állítani titkos információk kiszivárogtatása miatt. Az elnök szerint Bolton „nem végezte jól a munkáját” és „nem volt okos”.