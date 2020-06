Minimál verzióra csökkent a tervezett annektálás?

Izraeli sajtóértesülések szerint Netanjahu egyelőre lemondott a Jordán-völgy és az összes, Júdea-Szamária területén lévő zsidó település annektálásáról, mindössze két-három településblokkra terjesztenék ki az izraeli szuverenitást – írja a The Times of Israel.

A 12-es csatorna magas rangú ramallahi forrásokra hivatkozva azt közölte, Netanjahu arról értesítette Mahmud Abbászt, a Palesztin Hatóság elnökét, hogy a tervezett annektálás mértékét jelentősen csökkentették, és abba már nem tartozik bele a Jordán-völgy, csupán két-három település.

Úgy tudni, Joszi Cohen Moszad-főnök ezt közölte Abdullah jordán királlyal a héten tartott találkozójukon.

Egyelőre nem lehet tudni, hogy mely települések annektálását tervezi Izrael, de valószínűleg a három fő blokk lehet az. A Ma’ale Adumin, Kelet-Jeruzsálem, az Etzion Bloc, a fővárostól délre, és Ariel, Júdea és Szamária szívében.

A 12-es csatorna a héten már idézte Gabi Askenázi külügyminiszter nyilatkozatát, amely szerint Izrael mégsem annektálja a Jordán-völgyet Trump béketerve alapján.

Egyelőre marad Jeruzsálem – Washington lassítja Izrael annektálási terveit Beni Ganz védelmi miniszter hangsúlyozta: „nem veszünk át palesztinokat a területünkre, nem sértjük az emberi jogokat és a mozgás szabadságát.”

Netanjahu most úgy tudni, arra vár, hogy a Fehér Ház jóváhagyja az annektálás első lépcsőjét, amely az említett három blokkon kívül még néhány jobban izolált települést is tartalmazhat, mélyen Júdea és Szamária területén, hogy ezzel is jelezze, a kisebb, távolabbi települések sem lesznek egy majdani palesztin állam részei. Az izraeli jog kiterjesztése az összes, 132 településre és a Jordán-völgyre a lehetséges második hullámban várható.

A 12-es csatorna információi szerint a hadsereg és a titkosszolgálat vezetői mélyen megosztottak abban a kérdésben, hogy a tervezett annektálás mekkora mértékű palesztin erőszakhoz vezet.

Aviv Kohavi, a hadsereg főparancsnoka és Tamir Hayman, a katonai hírszerzés vezetője arra figyelmeztetett, hogy a lépés zavargásokhoz vezethet Ciszjordániában, amely izraeli civilek és katonák elleni támadásokkal járhat.