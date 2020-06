Az Epstein-ügy kapcsán Ehud Barakra is a gyanú árnyéka vetült

Az egykori milliárdos pedofil-botrányhálózatának újabb fejezete került napvilágra. A volt izraeli miniszterelnöknek fájhat a feje emiatt.

Jeffrey Epstein állítólagos öngyilkosságát követően sem csendesül a korábban pedofília miatt elítélt milliárdos tevékenységével kapcsolatos vihar – írja az Israel Hayom. Kedden hozták nyilvánosságra ugyanis azokat a bírósági dokumentumokat, amelyekben az olvasható, hogy Ehud Barak volt izraeli miniszterelnök is egyike azoknak a férfiaknak, akiket azzal vádolnak, hogy szexuális kapcsolatot folytattak az Epsteint megvádoló Virginia Roberts Giuffre-val.

Giuffre vádjának részletei ezen a héten váltak ismertté, miután Alan Dershowitz ügyvéd rágalmazásért beperelte a nőt, aki korábban azt állította, arra kényszerítették, lépjen szexuális kapcsolatba az ismert ügyvéddel és más magas rangú személyekkel, köztük Barakkal és Andrew herceggel. Ráadásul mindezt akkor, amikor még kiskorú volt.

Dershowitz keresete kapcsán most kiderült, hogy Giuffre azt állítja, kénytelen volt szexuális természetű tevékenységet folytatni Barakkal. Dershowitz megítélése szerint a nő

„nem rukkolt elő más bizonyítékkal, mint a saját, semmivel alá nem támasztott szavaival, amelyeket a bizonyított hazugságai teljesen lejárattak”.

A sztárügyvéd képviselte egyébként Epsteint a befektető által állítólagosan folytatott szexkereskedelemmel kapcsolatos első, 2005-ös eljárás során, amelyben Epsteint bűnösnek nyilvánították egy kiskorú prostitúcióra kényszerítése miatt.

A Barakot gyanúba keverő fejlemények kapcsán most kiadott, az egykori izraeli miniszterelnök nevében tett nyilatkozatban úgy fogalmaznak, hogy „Barak nem kommentál kitalált pletykákat és hamis nyilatkozatokat. Mi több, Barak nem is ismerte Epsteint, nemhogy találkozott volna vele 2002-ben, amikor a nő [Giuffre] állítólag az Egyesült Államokból Ausztráliába távozott”.

2019-ben Barak jelentéktelennek tüntette fel a kapcsolatait Epsteinnel, elismerve ugyanakkor, hogy 2015-ben korlátolt felelősségű társaságot hoztak létre Izraelben Sum (EB) 2015 néven, amellyel az volt a céljuk, hogy egy olyan, akkoriban Reporty-ként ismert, ma Carbyne néven működő high-tech startupba fektessenek be, amely a videó streameléssel, valamint a sürgősségi ellátást végzők számára optimalizált geolokációs szoftver fejlesztésével foglalkozott. A Sum által a Reporty részvények vásárlásához felhasznált pénz nagy részét állítólag Epstein biztosította.

Amerikai adóügyi nyilvántartások szerint Barak az elmúlt évtizedben mintegy 2,3 millió dollár támogatást kapott a Wexner Alapítványtól – egy zsidó ügyeket támogató jótékonysági szervezettől, amelyet az amerikai milliárdos Leslie Wexner alapított.

A dokumentumok szerint a támogatások közelebbről meg nem határozott „kutatásra” irányultak. A támogatások nyújtásának idején Epstein az alapítvány igazgatótanácsában ült.

Benjamin Netanjahu miniszterelnök azzal vádolta a médiát, hogy „csendben” maradt az üggyel kapcsolatban, és a Likud tavaly indítványozta Avichai Mendelblit főügyésznél, hogy indítson nyomozást.

A Likud szerint Barak és a Wexner Alapítvány nem hajlandó felfedni a pénz folyósításának a célját. A kifizetésekről egyébként egyetlen hangot sem lehetett hallani, amíg Barak miniszterelnökként hivatalos pozíciót töltött be.

„Barakot 2016-ban fényképezték le, amint távozik Epstein lakásából. A két férfi annyira közel állt egymáshoz, hogy Barak neve megjelenik még Epstein úr ismerőseinek ‚fekete könyvében’ [amelyet az USA hatóságai lefoglaltak]. Ebben az összefüggésben tényleges szükség van annak megvizsgálására, hogy a Barak által a Wexner Alapítványtól és/vagy Epstein úrtól kapott ‚támogatások’ 2006-ban megszűntek-e, vagy pedig a következő években megváltozott formában továbbra is biztosították számára” – fogalmazott a Likud ügyvédje a Mendelblitnek benyújtott keresetben.

Ahogy arról a Neokohn is írt már, Giuffré eredetileg azt állította, hogy Epstein és annak befolyásos baráti társasága a 2000-es évek elején, amikor ő még kiskorú volt, „szexrabszolgaként tartotta fogva” őt.

A tavaly nyilvánosságra került tanúvallomás szerint Epstein szexuális szolgáltatásokra kényszerítette Giuffrét két befolyásos demokrata párti politikussal is: Bill Richardsonnal, aki Bill Clinton kabinetjének tagja, majd új-mexikói kormányzó, és Barack Obama kormányának is tagja volt, valamint George Mitchell szenátorral, aki Obama közel-keleti ügyekkel foglalkozó különmegbízottja is volt.