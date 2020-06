Az iráni főrabbi szerint Iránban nagyobb biztonságban vannak a zsidók, mint Európában

Jehuda Garami rabbi egy héber nyelvű interjúban azt állította, hogy „az iráni zsidó közösség teljes vallásszabadságot élvez, nem úgy, mint az európai közösségek.”

Irán zsidó közösségének vezető rabbija héber nyelvű interjút adott az Al-Monitornak, amit az izraeli televízióban is lejátszottak. Garami rabbi a beszélgetéseben azt állította, hogy a judaizmusnak és a cionizmusnak semmi köze egymáshoz – számolt be a Times of Israel.

Az iráni zsidó közösség vezetői gyakran adnak ki Izraelt elítélő nyilatkozatokat. Mára mindössze tízezer zsidó maradt Iránban, akiket a vezetés gyakran propaganda célokra használ.

„Az emberek gyakran összezavarodnak, de nagy különbség van a judaizmus és a cionizmus között. A judaizmus egy 3300 éves vallás, a cionizmus viszont egy mindössze száz éves nemzeti és politikai mozgalom. Izraelnek, mint országnak semmi köze a valláshoz és különösen a judaizmushoz”

– mondta Garami rabbi.

A vezető szerint Irán és Izrael konfliktusa nem vallási jellegű.

„Az izraeli kormányt egyáltalán nem érdekli a judaizmus. Minden, állítólagos engedmény, amit az ortodox közösségnek tesznek politikai egyezkedés eredménye és nem a vallási nézeteket támogatják”

– mondta a rabbi.

Jehuda Garami védekező pozícióba helyezkedett, mikor megkérdezték, hogy miért találta fontosnak, hogy részvétét nyilvánítsa Szulejmáni tábornok családjának.

„A nyugati világ nem érti meg, hogy Szulejmáni egy iráni nemzeti hős. Az országunkban nagyon tisztelik őt”

– mondta Garami, aki szerint Szulejmáni győzte le az Iszlám Államot.

Az interjúból az is kiderül, hogy iráni zsidó közösség viszonylag érintetlenül megúszta a koronavírus-járványt, mivel hamar bezárták a zsinagógákat.

A rabbi szerint Iránban teljes vallásszabadságot élveznek a zsidók, ellenben Európával, ahol fegyvereseknek kell őriznie a zsidó intézményeket.

Májusban Garami az Al-Kudsz napon az iráni televízióban támadást intézet Netanjahu és a zsidó izraeliek ellen.

„Mi az iráni zsidók a cionistáknak küldjük ezt azt üzenetet, de legfőképpen Netanjahunak. Tudd, hogy a cionisták nem képviselik a judaizmust és nem képviselik a zsidókat”

– mondta akkor Garami rabbi, majd elítélte Netanjahu „agresszív cselekedeteit.”

Irán egyetlen zsidó parlamenti képviselője Siamak Moreh Sedgh a múlt hónapban arra szólította fel a világ zsidóságát, hogy lázadjanak fel Izrael ellen.