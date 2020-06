Házi feladat palesztin gyerekeknek: visszavenni az országot a zsidóktól

Gyűlöletre és terrorra buzdító tankönyvekkel oktatják a palesztin fiatalságot, amivel a jövő generációját hosszú és kíméletlen háborús helyzetre trenírozzák — állapítja meg egy új tanulmány.

Szisztematikus zsidógyűlöletre és Izrael állam delegitimációjára készítik fel a palesztin iskolásokat, ráadásul mindezt az ENSZ által is szponzorált tankönyvekkel — állapítja meg egy 2013 és 2020 között megjelent 400 tankönyvet vizsgáló átfogó tanulmány, amelyet a The Jerusalem Post szemlézett.

Arnon Gross professzor, a Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center munkatársa David Bedeinnel, a Center for Near East Policy Research kutatójával közösen végezte a felmérést, amelyhez a tanároknak készült, több mint száz 2018-as útmutatót is elemezték.

A lap által csak „agymosásnak” nevezett tananyagok különböző általános és középiskolás fiataloknak főként e területeken hangsúlyozzák a tanulnivalókat:

a zsidó szent helyek megtagadása,

egész Izrael állam létének megkérdőjelezése,

a „cionista ellenség”-ként bemutatott zsidók és izraeliek démonizálása,

biztatás arra, hogy akár erőszakos úton is „vegyék vissza” a palesztin államot.

Mindebből az következik a szakértők szerint, hogy álszentségre utal az a politika, amellyel a palesztin vezetők nemzetközi fórumokon a „kétállami megoldás” és az „igazságos béke” igéit hirdetik. A tankönyvekből ugyanis egyértelműen az olvasható ki, hogy hosszú és folytonos konfliktusra akarnak felkészülni Izraellel ahhoz, hogy

végre megalakulhasson az önálló palesztin állam, amely a jelenlegi egész Izrael területén fog majd létrejönni.

A jelentés szerint 2016 óta egyre agresszívabb és elszántabb az a narratíva, amellyel az új generációt próbálják felkészíteni a jövőre. Az utóbbi időkben már arra is több példát találtak, hogy „legendáknak” és „kitalációknak” nevezzék a tankönyveikben a zsidóság több ezer éves vallási és történelmi eseményeit és szent helyeit.

„Jeruzsálem arab város. Arab őseink évezredekkel ezelőtt építették. Jeruzsálem egy szent város az arabok és a keresztények számára” — fogalmaztak például egy harmadikos gyermekek számára készült tankönyvben. Ehhez hasonlóan a folyamatos elhallgatás és a zsidó múlt teljes tagadása gyakran visszatérő eleme az oktatási anyagoknak, amelyek gyakorlatilag politikai propagandaként működnek — állapítják meg a szakértők.

Egy matematikai (!) gyűjteményben is visszaköszön az ellenséges hangulatkeltés, amikor az egyik feladatnál a „megszálló” fegyveresek éppen palesztin autókat próbálnak kilőni, és a gyakorlat arra kérdez rá, hogy milyen hatékonysággal lehetnek képesek 10 lövésből eltalálni a palesztin objektumokat…

Ezek a tankönyvek mind kötelező tananyagnak számítanak, sok olyan iskolában is ebből tanulnak a diákok, amelyeket az ENSZ palesztin menekülteket segélyező szervezete, az UNRWA is szponzorál. Ezzel gyakorlatilag

a szervezet — amelyik 54 százalékban oktatásra költi támogatását — maga is aláássa annak az esélyét, hogy egy új, felnövekvő palesztin rétegben megmaradhasson az esélye a békés együttélésnek.

Minderre a Simon Wiesenthal Központ igazgatója, Avraham Cooper emlékeztetett. A Jerusalem Postnak nyilatkozó rabbi szerint erre a veszélyes jelenségre nyomatékosabban kell felhívni a figyelmét a palesztin oktatást támogató nemzetközi adományozóknak.

„Biztonsági szakértők körvonalazzák a határokat, diplomaták aláírják az egyezményeket, de a békét csakis az emberek képesek megvalósítani (…) itt most gyermekeket vetnek alá agymosásnak ahhoz, hogy terroristákat magasztaljanak és gyűlöletre készítsék fel őket” — vélekedett Cooper.

A jelentéssel kapcsolatban a lap megszólaltatta a palesztinok arab nyelvű sajtóját és kiadványait rendszeresen monitorozó szervezet, a Palestinian Media Watch (PMW) alapító igazgatóját is. Itamar Marcus szerint „az egész iskolarendszer szerkezetéből alapvetésként következik a terror támogatása.”

A Palesztin Hatóság oktatási minisztériuma 31(!) olyan iskolát tart fenn, amelyek terrorista „mártírok” nevét viselik. További 41 olyan intézményük van, amelyek olyan gyilkosokról kapták a nevüket, mint az 1972-es müncheni olimpia merénylői, a Hamász alapítója vagy éppen három náci (!) kollaboráns.

Nincs olyan palesztin gyermek, aki ne úgy végezné el iskoláját, hogy egyértelmű legyen számára: hősies tett egy izraelit meggyilkolni

— tette hozzá Marcus.