A 2001-es jeruzsálemi robbantó kiadatását követeli Amerika Jordániától

Az amerikai kormányzat a Jordániának juttatott segélyeket is felülbírálná, hogy rábírja a királyságot, adják ki Ahlam Aref Ahmad Al-Taminit, a 2001. augusztus 9-i jeruzsálemi merénylet elkövetőjét. A robbantásban legalább 18 ember meghalt és több mint 80-an megsebesültek – írja a The Jerusalem Post.

A forgalmas Sbarro pizzéria helyisége teljesen kiégett a robbantásban, mely az előző év szeptemberében kirobbant erőszakos palesztin felkelés legnagyobb méretű merénylete volt.

Az Egyesült Államok most a Jordániának folyósított segélyeket is felülbírálná, a merényletnek ugyanis amerikai állampolgárok is áldozatai voltak.