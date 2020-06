Új terrorhullám lehetőségével is számolnak Izraelben 

Az izraeli annektálás megkezdésére adott válaszok közül a hadsereg három fő forgatókönyvvel készül.

Csaknem két hét maradt hátra addig az időpontig, amit korábban Benjamin Netanjahu bizonyos ciszjordániai részek annektálásának megkezdéséhez tűzött ki korábban. Miközben az izraeli hadsereg állítólag még mindig nem rendelkezik pontos részletekkel a kormányzati tervet illetően, a lehető legrosszabb helyzetre is felkészülnek, ami akár háborús helyzetet is jelenthet — írta a The Times of Israel.

Az izraeli miniszterelnök mindeddig nem tisztázta nyilvánosan, hogy mekkora területet fognak érinteni az intézkedések. Korábban a Jordán-völgy is szóba került, ami a Nyugati Part közel 30 százalékát teszi ki, múlt héten viszont arról születtek hírek, hogy ehelyett Netanjahu mindössze három, zsidók lakta terület bekebelezésére készül első lépésként.

Az izraeli 12-es csatorna vasárnapi jelentése szerint a hadsereg „sötétben tapogatózik”, és ezért több forgatókönyvet is lehetségesnek tart a válaszokat illetően.

Az egyik egy palesztin tömegtüntetés, a második elképzelés szerint lövöldözéses támadások várhatóak a Nyugati Parton, míg a harmadik forgatókönyv szerint olyan öngyilkos merényletsorozatra kell felkészülni, amit a 2000 és 2004 között zajló Második Intifáda során láttunk.

Az izraeli csatorna szerint ez utóbbi szint esetén a hadsereg olyan háborús állapotokra készül, amely során buszokat és éttermeket is terrortámadások érhetnek. Ugyanakkor azt remélik, hogy nem várható ilyen jellegű reakció — tekintettel arra, hogy csaknem 200 ezer palesztin megélhetése függ Izraeltől, és feltehetően tartanának egy gazdasági megtorlástól.

Miközben az izraeli koalíciós feltételek lehetővé teszik Netanjahu számára, hogy a Kék-Fehér Párt bevonása nélkül hozzon lépéseket az annektálás ügyében, sajtóértesülések szerint Washingtonban arra kérték a Likud vezetőjét, hogy szerezze meg a koalíciós párt támogatását lépéseihez.

Vasárnap Netanjahu ismét tárgyalóasztalhoz ült Beni Ganz védelmi miniszterrel, Gabi Askenázi külügyminiszterrel és Jariv Levin Kneszet-szóvívővel, valamint David Friedman amerikai nagykövettel — azonban nem jutottak egyezségre.

Médiajelentések szerint Netanjahu még mindig arra törekszik, hogy a lehető legtöbb földterületet sikerüljön annektálni, míg Ganz és Askenázi óvatosabb lépéseket támogat. A felek várhatóan ismét egyeztetni fognak hétfőn.