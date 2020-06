Orbán a vírus második hullámával számol

A koronavírus-járvány várható második hulláma és a gazdasági hatások orvoslása miatt 2021 is gazdaságvédelmi év lesz – jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Így a következő évi költségvetésnek is rendelkeznie kell egy járványügyi és egy gazdaságvédelmi alappal – közölte.

A kormányfő szerint járványügyi készültségre a továbbiakban is szükség van, marad az Operatív Törzs, a kórházparancsnoki rendszer is, valamint megerősítik a tisztifőorvos jogköreit. „Szokták mondani, a pénz nem boldogít, de még életeket sem ment” – idézte Orbán szavait a hvg.hu azzal kapcsolatban, hogy nálunk gazdagabb országoknál is jobban védekezett Magyarország. Orbán szerint óvatosan kell nyitni, nem szabad elfeledkezni az idősekről.

Az önkormányzatok költségvetéséről a kormányfő megjegyezte, mivel 2021 is védekezési év lesz, abban mindenkinek részt kell vennie, „együtt sírunk, együtt nevetünk”, az önkormányzatok is „a nagy magyar élet részei”.

Ha valaki elkezd kibújni a védekezésből, és ezt a kormány hagyja, akkor majd mindenki ki akar bújni – fogalmazott, hangsúlyozva, hogy egyébként az önkormányzatok büdzséje jövőre jelentősen nő.

Az új nemzeti konzultációról szólva Orbán Viktor azt mondta, mivel ősszel a koronavírus-járvány második hullámára számítanak, a következő néhány hónapban olyan egyetértési pontokat kell létrehozni, amelyek a védekezés következő időszakában a munka pillérei lesznek.

Meghalt két idős, krónikus beteg, és 14-gyel, 4053-ra emelkedett az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon – közölte a koronavirus.gov.hu péntek reggel.

A kormányzati portálon azt írták: újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új típusú koronavírus-fertőzést. Az elhunytak száma 555-re emelkedett. 2447-en már meggyógyultak.

Az aktív fertőzöttek száma 1051. Az aktív fertőzöttek 40 százaléka, az elhunytak 60 százaléka, a gyógyultak 48 százaléka budapesti. 290 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük húszan vannak lélegeztetőgépen.

Az oldal adatai szerint jelenleg 8 834-en vannak hatósági házi karanténban. A mintavételek száma 226 669.

Kiemelték: a védekezés második szakaszában van az ország. Ez nem a járvány végét jelenti, hiszen a járványveszély nem múlt el. Az a cél, hogy fokozatosan, szigorú menetrend szerint újraindítsák az életet. Továbbra is fontos az általános óvintézkedések, különösen a védőtávolság betartása.