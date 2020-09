Folytatódik az 1991-ben kirobbant azeri-örmény háború

Folytatódtak keddre virradóra és reggel is az összecsapások Azerbajdzsán és Örményország, illetve a szakadár Hegyi-Karabah örmény erői között, és a szembenálló felek nyilatkozatai arra utalnak, hogy egyre nagyobb romboló erejű és hatótávolságú fegyvereket vetnek be egymás ellen.

Az Azerbajdzsán és Örményország, illetve a szakadár Hegyi-Karabah örmény erői között kezdődött harcok azonnali leállítását és a konfliktus tárgyalásos rendezését sürgette a német kancellár az örmény miniszterelnöknél és az azeri elnöknél – közölte a német kormány szóvivője.

Angela Merkel hétfőn Nikol Pasinján örmény kormányfővel, kedden Ilham Alijev azeri államfővel tárgyalt az országaik közötti konfliktus elmérgesedéséről. Aláhúzta, hogy sürgetően szükségesnek tartja az azonnali fegyvernyugvást és a visszatérést a harcmezőről a tárgyalóasztalhoz.

A vitatott hovatartozású Hegyi-Karabahban és az örmény-azeri határvidék más térségeiben vasárnap kezdődött el ismét a csaknem harminc éve rövidebb-hosszabb megszakításokkal tartó fegyveres harc.

A két, egymással szomszédos korábbi szovjet köztársaság területi vitája a Szovjetunió megszűnésekor, 1991-ben kezdődött, amikor a túlnyomórészt örmények lakta Hegyi-Karabah elszakadt Azerbajdzsántól és kinyilvánította függetlenségét, Baku pedig fegyverrel lépett föl a szakadárok ellen.

Az örmény-azeri összecsapások beszüntetésére szólítottak fel a világ vezetői Kivéve Erdogan török elnököt, aki országa támogatásáról biztosította Azerbajdzsánt. Több tucat áldozata is lehet az összecsapásoknak, civilek is meghaltak.

Helyszíni beszámolók szerint negyedszázados konfliktusban korábban nem tapasztalt hevességgel dúlnak a harcok tüzérségi fegyverek és légierő bevetésével. A szembenállók jelentéseiből azonban nehéz kihámozni a valós helyzetet, rendre saját sikereikről számolnak be, hazugságnak állítva be az ellenség győzelmi jelentéseit és területfoglalásait. Az egyértelmű azonban, hogy a fegyveres konfliktus korántsem korlátozódik csupán a Hegyi-Karabahra, örmény és azeri határ menti települések környékén is dörögnek a fegyverek.

A bakui tárca közleménye szerint az azeri hadsereg támadást indított a Hegyi-Karabah határánál fekvő Fuzuli visszaszerzésére, és kedd reggel megsemmisítette a helyi örmény erők három harckocsiját. Fuzuli kerület egy része, beleértve az azonos nevű várost 27 éve, 1993-ban került az örmények ellenőrzése alá.

Az örmény védelmi minisztérium arról adott hírt, hogy az azeri légierő csapást mért egy örmény katonai alakulatra az Örményország területén fekvő Vardeniszban, amely távol van Hegyi-Karabahtól. Jereván szerint a Vardenisz elleni támadás előtt az azeriek azt az álhírt terjesztették el, hogy az örmény erők Vardeniszből rakétákkal lőtték az azeri Daskeszan térségét.

Az örmény hadsereg közölte, hogy lelőtt egy azeri F-16-os vadászgépet, ezt viszont az azeri védelmi minisztérium tagadta határozottan, mondván, nincs is ilyen harci gép az azeri légierőnél. Az azeri védelmi minisztérium közölte, hogy megsemmisítettek egy örmény katonai bázist a karabahi Martuni városában, ezt viszont a jereváni szaktárca cáfolta azonnal.

Hírügynökségi jelentések szerint harcok folynak Celebrayil, Agdere és Terte települések környékén is. Arman Tatojan örmény emberi jogi biztos tájékoztatása szerint négy civil – köztük egy nő és egy gyerek – vesztette életét Hegyi-Karabahban, és többtucatnyian megsebesültek az azeri erők támadásiban a harcok kirobbanása, vasárnap óta.

Az örmény hadsereg nagy hatótávolságú nehézfegyverek bevetését fontolgatja – közölte kedden Susan Sztyepanjan, a védelmi tárca szóvivője. Elmondta, hogy az azeri erők kedd reggel óta a frontvonalon TOSZ-1, Szmercs és más típusú rakétasorozatvetőket vetettek be. Az örmény hadsereg arra figyelmeztetett, hogy ezzel nem hagynak más lehetőséget Jereván számára, mint nagy hatótávolságú és nagy romboló hatású csapásmérő fegyverrendszereket vessen be.