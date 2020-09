Egy hamisítatlan zsidó street food: a bagel

Nem amerikai, hanem kelet-európai, de mindenképpen zsidó és nagyon finom péksütemény a bagel.

Az élelmiszer-történészek szerint az első bagelt 1618-ban készítették el Lengyelországban. A zsidó közösségek alapélelme volt. Az Egyesült Államokba a 19. század végén jutott, ott vált igazán népszerű étellé – egészen pontosan New York tette ismertté. Gyakorlatilag egyfajta élelmiszer-forradalmat indított el, hiszen olcsó volt, laktató és utazás közben is meg lehetett enni. Tulajdonképpen ezért szerethető ma is, ráadásul a külseje ropogós, a belseje puha, a feltétet pedig az ízlésünknek megfelelően választhatjuk meg – írja az origo.hu. A cikkben ismertetett recept instrukcióit követve közelebbről is megismerkedhetünk a népszerű zsidó étellel.

Ugyan hazánkban nem terjedt el igazán, de az Egyesült Államokban és Nyugat-Európában közel és távol, a legjellegzetesebb zsidó ételnek nem feltétlenül a sóletet vagy a gefilte fish-t (töltött hal) tartják, hanem a bagelt. Ez a különleges, sűrű tésztájú, középen lyukas pékáru, melyet az égegyadta világon mindennel meg lehet tölteni, nemcsak laktató finomság, de fényévekkel a hagyományos zsömle előtt jár úgy ízben, mint felhasználásában – kezdi a kulináris élvezeteket kiegészítő, és a népszerű street food eredettörténetét kissé másként megközelítő ismertetőjét a Lekvár és JAM blog.

A bagel története több évszázadra nyúlik vissza és valahol Közép-Európában kezdődik. Bár a történetírók véleménye eltér abban a kérdésben, hogy a bagel vajon Lengyelországból vagy Ausztriából származik-e, az egyszerűség kedvéért nézzük a történet legromantikusabb változatát. Eszerint, amikor 1683-ban az Európát leigázni igyekvő Oszmán Birodalom hanyatlásnak indult, és miután a kahlenbergi csatában a Sobieski János lengyel király és Lotaringiai Károly herceg vezette lengyel–osztrák–német hadak szétverték a Kara Musztafa által vezetett oszmán hadsereget, a nép nagy reményekkel tekintett a felszabadító seregekre. Miután ugyanis az oszmán törökök majdnem ízekre szedték Bécset, a győzedelmes Sobieski lengyel király belovagolt a felszabadított városba, ahol egy zsidó pék üdvözölte és kínálta meg egy kör alakú, középen lyukas finomsággal, melyet elmondása szerint kifejezetten a király tiszteletére fejlesztett ki. A pék az új kreációt Bügelnek, vagyis kengyelnek nevezett, hiszen a pékáru formája emlékeztetett arra a karikára, melybe a katonák a csizmájukat teszik lovagláskor.

