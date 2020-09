Vége a fenyegetéseknek, külföldön is vetíthetik az LGT gitárosáról szóló filmet

Jogi bizonytalanság és személyes fenyegetések után a napokban egyezség született Barta Tamás életéről szóló dokumentumfilmről, így végre nemzetközi vetítésekre is eljuthat Hajdú Eszter alkotása.

Rijekában és Nagyszebenben is rangos fesztiválokon mutatkozik be elsőként nemzetközi közönség előtt a Siess haza, vár a mama! című film, amely Barta Tamásról, az LGT zenekar legendás gitárosáról szól — tudta meg lapunk a film producerétől, Mester Sándortól.

A horvát és a román rendezvények után az alkotás tovább folytathatja külföldi szereplését, miután a film készítői egyezségre jutottak a forgalmazással kapcsolatos korábbi jogi bizonytalanság után.

Mester Sándor korábban azt nyilatkozta, hogy „kissé kafkai helyzetbe került”, amiért a film jogainak nemzetközi terjesztését birtokló Nemzeti Filmintézet (mint az alkotás fő támogatója) egy „közérdekű bejelentés” miatt augusztus elején azt közölte: nincs szándékuk külföldön terjeszteni a produkciót.

A producer szerint emögött az állhatott, hogy a filmben megszólaló egyik szereplő „jogi hadjáratot” indított ellenük.

Barta Tamás egykori barátja és üzlettársa — akit a művész rejtélyes halála után az egyetlen gyanúsítottként hallgattak ki — ügyvédjén keresztül igyekezett megakadályozni a magyarországi bemutatókat, és több fenyegető levelet írt azoknak a moziknak, amelyek műsorra akarták tűzni a filmet.

Fekete Barna Los Angeles-i üzletemberről többen jelezték, hogy kampányszerű „komment-háborúba” kezdett a film és személy szerint Hajdú Eszter rendező ellen. „Igen vad és támadó stílusban” kelt ki az alkotók ellen, de a júliusi fenyegetések óta újabbak egyelőre nem érkeztek — mondta a Neokohnnak Mester Sándor.

Az NFI rugalmasságot mutatott és megértette, hogy a saját érdekük is az, ha végül engedik külföldön szerepeltetni az ismert rendező, Hajdú Eszter legújabb munkáját.

Az állam ugyanis több mint 30 millió forinttal támogatta a Barta-film elkészítését, így azzal, hogy a produkció több nemzetközi filmfesztivál érdeklődését is felkeltette, az intézet gyakorlatilag saját maga ellen dolgozott. A producer szerint a forgalmazás végleges visszatartása miatt több milliós állami veszteség keletkezett volna.

„Mindent egybevéve nagyon örülünk neki, hogy elrendeződött az ügy, és bár ez nekünk sokkal több plusz munka, de mehet a film fesztiválokra, tárgyalhatunk tévékkel. Az is fontos és a sok huzavona közben is elmondom, hogy köszönjük az NFI-nek, hogy támogatta a filmünket” — fogalmazott a film producere.

Azzal kapcsolatban, hogy a fenyegetések kiindulópontjából, Barta Tamás élete utolsó éveinek helyszínéről, Amerikából van-e meghívásuk, a producer azt mondta, hogy dolgoznak az ottani premieren is, de még nincs időpontja a tervezett bemutatónak.

Egyelőre Nagyszebenben, az egyik legfontosabb román seregszemlén, az Astra Film Festivalon és a horvátországi Rijekában a History Festivalon mutatkoznak be. Az utóbbin a versenyprogramba is bekerültek, és az egész fesztivál zárófilmje is a Siess haza, vár a mama! lesz.

A film Barta Tamás és holokauszt-túlélő édesanyja különleges viszonyát is feldolgozva mutatja be az egykori tehetséges muzsikus életének utolsó éveit.

Barta, akit korának egyik legjobb rockgitárosának tartottak, és aki alapító tagja volt a legendás együttesnek, egy 1974-es LGT koncertkörút után maradt kinn Amerikában, ahol élete tragikus véget ért: máig tisztázatlan körülmények között 1982-ben hunyt el Los Angelesben.

Hivatalosan öngyilkosságot követett el, halálát mégis két fejlövés okozhatta. Hajdú Eszter filmjének egyik különlegessége, hogy a kulturális-történelmi emlékfilmből akár még folytatásos krimi-dokumentum is lehet. Az alkotók ugyanis eltökéltek, és jogi úton akarják megvilágítani az 1982-ben lezárt ügyet. A rendező korábban azt mondta lapunknak, hogy szeretné leforgatni az új fejlemények részleteit is.

„Várjuk Los Angelesből az aktákat, vagyis azokat a dokumentumokat, amik Barta Tamás halálával kapcsolatosak. Az összes rendőrségi, bírósági, orvosi stb. jelentést várjuk. Folyamatban van az ügy, de lassan megy nagyon. Hogy mikor utazunk megint Los Angelesbe kutatni vagy forgatni, azt még nem tudjuk, mert minden attól függ, mi lesz az aktákban.”

— tette hozzá Mester Sándor.