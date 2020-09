Mázel tov: 111 éves zsidó nő születésnapja karanténban

„A történelemben eddig csak egy zsidó élte meg a »bis hundertundzwanzig áldását«” – mondta a 111 éves születésnapját ünneplő, Dél-Afrikában élő Rosalie Wolpe – írja a Jewish Telegraphic Agency.

Wolpe, aki Cape Town (Fokváros) zsidó idősek otthonában él, videó-hívással beszélt lányával annak ellenére, hogy nem szereti a telefont. Wolpe, fiának, Davidnek elmondása szerint a születésnapi partikat is utálja, idén ennek ellenére kettőt is tartottak neki.

Wolpe tavaly került be a Highlands House Home for the Jewish Aged idősotthonba egy barátja ajánlására, idén azonban az otthonba látogatási tilalmat rendeltek el a koronavírus-járvány miatt.

A 76 éves David Wolpe, a 111 éves Rosalie fiának elmondása szerint a különleges születésnap tiszteletére rendezett partikat édesanyja nagyon higgadtan viselte.

Amikor 2017-ben a dél-afrikai Jewish Report interjút készített az 1909-ben született Wolpéval és az után érdeklődött, hogy vajon mi a hosszú élet titka, az agg asszony azt válaszolta, hogy sosem volt autója, és egész életében rendkívül sokat sétált.