Belgium magas kockázatú országgá nyilvánította Magyarországot

A konzuli szolgálat munkatársai továbbra is állomáshelyeiken vannak, hogy az esetlegesen bajbajutott magyar állampolgároknak segíteni tudjanak – emelte ki a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán. Szijjártó Péter azt mondta: a koronavírus-fertőzöttek számának drámai emelkedése azt mutatja, az egész világon újra berobbant a járvány. A kormány legfontosabb feladata, hogy meggátolják ennek begyűrűzését Magyarországra, hogy megvédjék a magyar embereket. Ezért kell újra szigorú intézkedéseket bevezetni, ezért vezettek be ismét utazási korlátozásokat a határokon – tette hozzá. Elmondta azt is, hogy jelenleg a megszokottnál kevesebb határátkelőhelyet lehet igénybe venni. Ezek listája megtalálható a rendőrség honlapján – ismertette. A miniszter emlékeztetett: a konzuli szolgálat piros kategóriájúvá minősítette a világ valamennyi országát. Ez azt jelenti, hogy nem tiltják, de nem ajánlják a külföldre utazást.