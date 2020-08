Nasrallah: „Izraeli katonát akarunk ölni!”

A Hezbollah vezetője kijelentette, hogy csak akkor áll helyre az „elrettentés egyensúlya” a két ellenség között, ha a terrorszervezet megöli a zsidó állam egyik katonáját.

A Hezbollah vezetője az Ásurá ünnep alkalmából tartott televíziós beszédben megfenyegette az izraeli hadsereg katonáit – számolt be a The Times of Israel.

„Érthetőbben akarok fogalmazni, mint bármikor máskor: ha Izrael megöli az egyik katonánkat, akkor mi megöljük a ti katonátokat” – jelentettei ki Nasrallah.

Érezhetően nőtt a feszültség Izraeli és a libanoni székhelyű terrorszervezet között, mióta az Izraeli Védelmi Erők júliusban likvidálták Ali Kamel Mohsent, a Hezbollah egyik parancsnokát. Mohsen egy Damaszkusz közelében végrehajtott légitámadás során halt meg.

Izrael nem szokta kommentálni a Szíriában végrehajtott támadásait, de a célpontokból általában lehet arra következtetni, hogy ki dobta le a bombát, vagy irányította a drónokat.

Az izraeli hadsereg azt nyilatkozta, hogy az elmúlt pár hétben három alkalommal akadályozták meg a Hezbollah behatolását Izraelbe, és egyszer a terrorcsoport drónját is lelőtték. Az IDF válaszul többször dél-libanoni célpontokat lőtt.

A terrorvezér szerint Izrael abban reménykedett, hogy néhány lövéssel véget érhet a konfliktus.

„Nem fogunk katonai támaszpontokat, drótkerítést vagy tankokat lőni. Az ellenségnek van annyi pénze, hogy kicserélje őket. Nem ez szolgálja az elrettentési taktikát” – jelentette ki Nasrallah.

A terrorszervezet vezetője beszédében elmondta, hogy mikor katonáik az izraeli határ mentén járőröznek, nem eszközöket keresnek, hanem izraeli katonát, akit megölhetnek. Szerinte ezt a zsidó állam tudja, és elrejtette a katonáit, „mint az egereket”.

Nasrallah beszédében elítélte az Egyesült Arab Emírségeket, amiért normalizálja a kapcsolatait a zsidó állammal.

A Hezbollah az Izrael-ellenes retorikával a figyelmet igyekszik elterelni a bejrúti robbanásban játszott szerepéről.