Zsidó dráma világpemierje a nagykorúvá érett pesti kultúr-kavalkádon

20 programmal, több mint 80 közreműködővel szervezik immáron 18. alkalommal a Spinoza Zsidó Fesztivált. Premierekről, misszióról és a koronavírus miatti bizonytalanságról is beszélgettünk a főszervezővel.

A szeptember 9-e és 24-e közötti fesztiválon nem csak eddig sosem látott színművet, de a hazai színjátszás olyan kiemelkedő nagyságait is láthatja a közönség, mint Kern András vagy Máté Gábor. Ez pedig a több hónapos pandémia okozta pauza miatt már önmagában is igencsak vonzó ajánlatnak ígérkezik.

A Kossuth-díjas művészek tagjai annak a több mint 80 fős csoportnak, akik közreműködnek a programsorozatban. Mint azt a rendezvénynek otthont adó helyszín üzemeltetőjétől, Sándor Annától megtudtuk,

nagyon remélik, hogy megtarthatják az előadásaikat, fokozott egészségügyi óvintézkedésekkel és limitált nézőtéri befogadással, elszántan és optimistán készülnek a fesztiválra.

“Sajnos sem állmi, sem kerületi garanciát nem kaptunk senkitől, vagyis nyilván kockázatos a vállalkozás, de ez elmondható a Spinoza eddigi működésére is, megalakulása óta” – fogalmazott Sándor Anna, aki hozzátette: törzsközönségük többsége a vírus miatt veszélyeztetett korúakból áll, ezért mindenképpen szeretnék az összes előadást élőben közvetíteni, sőt, később is hozzáférhetővé tenni digitális platformokon.

A pesti zsidó negyedben található népszerű Spinozában működő kulturális rendezvények többségét az elmúlt hónapokban online-formában tartották meg, de ezúttal közönség előtt, valódi közösségi térben akarják megvalósítani azt, amit az eddigi 17 évben már megtettek.

“Most is a zsidó kultúra legtöbb szegmensének bemutatására vállalkozunk. A kultúr-kavalkád része lesz több dráma, zenés játékok, filmek, koncertek, beszélgetések, valamint irodalom, és természetesen kabaré is. Ezen felül egy fotós történelmi előadás is várja a nézőket.”

–ismertette a főszervező.

A nagykorúvá érett Spinoza Zsidó Fesztivált idén különös helyzetben rendezik, hiszen a koronavírus miatt szinte az egész előadói szakma bizonytalanságban van. Az ilyenkor normálisan már a szeptemberi színházi évadra készülő budapesti társulatok közül információk szerint van olyan színház is, ahol le kellett állni a próbákkal, mert a társulatból valaki elkapta a fertőzést.

Sándor Anna lapunknak azt mondta, hogy tudnak a hírekről, de próbálnak a munkára koncentrálni, optimista hangulatban próbálni. “Az én elszántságom most a szokásosnál is nagyobb, mert egyfajta missziónak is érzem, hogy ha már így együtt lehetünk, és sok művész hónapok óta először dolgozhat, akkor az jó energiák mentén zajlódjon. A kedvetlen és munka nélküli alkotók megsegítése többlet motivációt ad nekem” – tette hozzá.

A fesztivál tartalmáról szólva a szervező kiemelte:

három önálló premierjük lesz, ebből az egyiket még soha, sehol nem játszották. Utóbbi — amelyben Máté és Kern együtt szerepel! — egy alig ismert magyar szerző, Vándor Lajos alkotása.

Egy második világháborús haláltábor felszabadulásának első napján(!) elhunyt író művéhez külföldön élő örökösein keresztül jutottak el. Sándor Anna szerint vannak még eddig nem ismert színművek is az örökségben, és annak felfedezése majd alighanem egy másik színházra vár.

A premier darab címe a Fagypont alatt, amelyről a szervezők azt tartják, hogy az egzisztencialista drámák egyik hazai prototípusa. Az ősbemutató mellett a másik különlegesség a gyönyörű szlovák-magyar színésznő, Gubik Ági által megformált Erzsébet királynéről szóló monodráma. Nógrádi Gábor, Szerelmünk, Sisi című műve a királynő zsidókhoz és magyarokhoz fűződő kevésbé ismert összefüggéseit mutatja be.

De lesznek színházi produkciók olyan magyar származású zsidókról is, akiket bár külföldön nagy sikereik miatt sokan ismernek, az ő magyar vonatkozásaikról idehaza talán kevesebben tudnak. Ennek szellemében idézik meg Theodor Herzl életét, Pulitzer József munkásságát, és Kálmán Imre kalandjait is. Valamint lesz darab Szenes Hannáról és Frida Khaloról is.

Természetesen a zenének is nagy teret szentelnek a Spinozában:

Fellegi Balázs jóvoltából lesz Leonard Cohen koncert, Odesszát megidézve felcsendülnek orosz-zsidó dallamok (Jávori Fegya és Dunai Tamás közreműködésével), és nem maradhat el Klein Judit és Masa Tamás közös klezmer produkciója sem.

A különféle zsidó tematikájú előadások és beszélgetések mellett az alkotók dokumentumfilmekkel is készültek. Az egyik igazi különlegesség egy mind a mai napig méltatlanul kevéssé ismert magyar cirkuszi nagyság, Zoli bohóc életét mutatja be.

Ez utóbbi, Hirsch Zoltánról, az Auschwitz-ban kivégzett világhírű cirkuszművészról szól. Gárdos Péter filmje ingyenesen tekinthető meg, igaz, előzetes regisztráció szükséges! A 18. Spinoza Zsidó Fesztivál programjairól részletesen itt tájékozódhatnak.