Trump vizsgálja az Emírségek F-35 vásárlási szándékát

Meir Ben-Shabbar, az izraeli nemzetbiztonsági hivatal vezetője Beni Ganz miniszterelnök-helyettest megkerülve egyenesen a légierő parancsnokától igyekezett megtudni, mi Izrael álláspontja az Egyesült Arab Emírségek F-35-ös vadászrepülőgépek vásárlására irányuló szándékával kapcsolatban, amelyet Trump amerikai elnök is megerősített.



Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök tagadta azon sajtóértesüléseket, amelyek szerint az Izrael és az Emírségek között amerikai közvetítéssel megkötött békemegállapodás része lett volna, hogy az Emírségek csúcstechnológiájú amerikai fegyvereket, így F-35-ös vadászrepülőket vásárolhatnának az Egyesült Államoktól – írja a The Times of Israel. Azonban a fegyverek eladásának lehetősége már korábban is felmerült, az izraeli 13-as hírcsatorna értesülései szerint Meir Ben-Shabbat, a nemzetbiztonsági szolgálat vezetője már júniusban igyekezett megtudni az üggyel kapcsolatos izraeli álláspontot. Korábban Izrael minden hasonló tervet ellenzett.

A 13-as csatorna arról is beszámolt, hogy Ben-Shabbat a protokollt kijátszva, nem Beni Ganz miniszterelnök-helyettes és védelmi miniszterhez fordult, illetve nem tájékoztatta Aviv Kohavi vezérkari főnököt sem.

Netanjahu az Emírségekkel folytatott tárgyalások tényét elhallgatta Ganz és más vezető politikusok elől, attól tartva, hogy a megállapodás esetleg idejekorán kiszivároghat.

Más hivatalos források szerint Netanjahu miniszterelnök kijelentette, hogy az izraeli álláspont változatlan a fegyvereladásokkal szemben és erről tájékoztatták az amerikai elnököt is.

Trump amerikai elnök ezzel kapcsolatosan egy hétfői sajtótájékoztatón riporteri kérdésre azt válaszolta, hogy

az Emírségek „jó néhány F-35-öst szeretnének vásárolni. Ezek a világ legjobb vadászgépei. Szeretnének ilyeneket venni, meglátjuk mi lesz, egyelőre vizsgáljuk a kérést”.

Trump elnök hozzátette: „Bőven van pénzük az ilyesmire. Ez szerencsés, mert sokszor azok az országok, akik vásárolni szeretnének, egy fillérrel sem rendelkeznek. Ilyenkor mindig felajánljuk, hogy fizessenek később, de sose fizetnek”.

Szerdán a The New York Timesnak nyilatkozó amerikai kormánytisztviselők azt nyilatkozták, hogy az F-35-ösök esetleges eladása nem volt része az Izrael és az Emírségek közötti békemegállapodásnak, azt azonban elismerték, hogy a kérdés egyáltalán azért kerülhetett az asztalra, mert az egyezmény megszületett.

Csütörtökön a Jediot Ahronot című izraeli napilap ezzel szemben amerikai és egyesült arab emírségekbeli forrásokra hivatkozva azt állította, hogy a vadászrepülők eladása igenis részét képezi a békepaktumnak.

A napilap azt is megerősítette, hogy Netanjahu a tárgyalásokat mindvégig Beni Ganz és Gabi Askenazi külügyminiszter háta mögött folytatta. Korábban mindkét politikus vezérkari főnök volt. Netanjahu ezt kedden egy Twitter üzenetben élesen cáfolta, a miniszterelnöki hivatal pedig közleményében azt hangsúlyozta, hogy a miniszterelnök mindig is az ilyen típusú fegyvereladások ellen volt, még olyan arab országok esetében is, amelyekkel Izrael békében áll.

A Fehér Ház korábbi közel-keleti béketárgyalója, Jason Greenblatt szintén egy háttéralku lehetséges meglétéről beszélt, amikor azt mondta:

„bármi is történt zárt ajtók mögött, bizonyos vagyok abban, hogy az helyes és megfelelő még akkor is, ha a korábbi álláspontokhoz képest nagy fokú rugalmasságról tanúskodik”

Az amerikai álláspont, amely szerint az Egyesült Államok biztosítja Izrael katonai fölényét a Közel-Keleten, az 1973-as jom kipuri háború után megszületett kongresszusi döntés eredménye, amelynek az is a részét képezte, hogy a jövőbeni amerikai fegyvereladások tekintetében Jeruzsálem álláspontja lesz az irányadó. Ehhez a kongresszusi határozathoz eddig mindegyik kormány tartotta magát.

Beni Ganz védelmi miniszter kedden egy sajtótájékoztatón megígérte, hogy Izrael katonai fölényét mindenáron megtartják, „Izrael ereje két lábon áll: a béke iránti vágyon, illetve azon, hogy nem kötünk kompromisszumot a katonai fölényünk megtartását illetően” – mondta.