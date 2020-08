Tégy maszkot a sófár elé!

A zsidó újév, ros hásáná egyik legfontosabb kelléke a kosszarvból készült kürt, melynek megfújása ezen a napon bibliai kötelesség, amit a zsidók évezredek óta tartanak is. A kürtfújás azonban esetleg a vírust is nagy erővel juttathatja a levegőbe a zsinagógákban, így szakértők azt javasolják, hogy tegyünk maszkot a sófár elé.



A sófárt hagyományosan már az újévet megelőző hónapban is minden reggel megfújják a hagyományőrző közösségekben, idén az első ilyen alkalom augusztus 21-én, pénteken lesz – írja a The Times of Israel.

„Maszkot helyezni a sófár kürtjéhez hasznosnak tűnik, mert ezzel megelőzhető a vírus terjesztése” – mondja Cyrille Cohen, vezető izraeli immunológus, a Bar Ilan Egyetem immunterápiás laboratóriumának vezetője, aki egyben az izraeli egészségügyi minisztérium védőoltásokkal foglalkozó bizottságának tanácsadója.

„Persze szorosan kell a sófárhoz erősíteni” – mondta Cohen, aki maga is rendszeresen fúj sófárt izraeli közösségében. Amennyiben ugyanis a sófárt fújó vírussal fertőzött, úgy a kürtből kijövő levegő messze a levegőbe repíti a kórokozókat.

Az Ortodox Union, a legnagyobb amerikai rabbinátus is a maszk sófárra erősítését támogatja, mondván, az nem változtatja meg a sófár hangját.

Bár Izraelben jelentős korlátozás alatt vannak a zsinagógai gyülekezések, ros hásáná napján mégis nagyszámú jelenlét várható, igaz, hogy miután a kétnapos ünnep első napja szombatra esik, sófárfújás csak a második napon, vasárnap lesz.

A sófár száját takaró maszk mellett természetesen a szakemberek a védőtávolság megtartását, a maszkviselést és a kézfertőtlenítést is fontosnak tartják.