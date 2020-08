Koronavírus: Merkel behúzta a kéziféket

Az utóbbi hetekben megduplázódott az új fertőzöttek napi száma, ezért nem lehet tovább lazítani a járvány miatt elrendelt korlátozásokat – mondta Angela Merkel kancellár Düsseldorfban az Észak-Rajna-Vesztfália tartományi kormánynál tett látogatása után.

A kancellár Armin Laschet tartományi kormányfővel tartott tájékoztatóján rámutatott, hogy az utóbbi hetekben megduplázódott – az 1400 körüli szintre emelkedett – az új típusú koronavírussal fertőzöttek naponta regisztrált száma. Ezért a legnagyobb következetességgel be kell tartani és be is kell tartatni a higiéniai szabályokat, és nem lehet tovább lazítani a korlátozásokat – mondta Merkel.

Jelezte, hogy egyelőre nem tartja szükségesnek a megszüntetett korlátozások visszaállítását. Mint mondta, a fertőzöttek szűrésével és a fertőzési láncolatok feltárásával és megszakításával foglalkozó helyi egészségügyi hivatalok „még” ellenőrzésük alatt tartják a helyzetet.

Laschet kiemelte: ha mégiscsak további szigorításokra lesz szükség, mindenképpen úgy kell eljárni, hogy ezek ne a gyermekeket és a közoktatási rendszert sújtsák.

Horvátországban és Szlovéniában is megugrott a fertőzöttek száma

Horvátországban az elmúlt 24 órában 199-el nőtt, és elérte a 6855-öt a fertőzöttek száma. Hétfőn még 85 újonnan azonosított fertőzöttről számoltak be. Nem történt új haláleset, így a járvány halálos áldozatainak száma 166 maradt. A betegek közül 120-an vannak kórházban, közülük tizenegyen lélegeztetőgépen. Az aktív betegek száma 1371 fő, a legmagasabb a járvány kezdete óta. A négymilliós országban eddig összesen 140 471 koronavírus-tesztet végeztek el, az elmúlt egy napban 1824-et.

A legtöbb új esetet továbbra is a fővárosban, Zágrábban, illetve Split-Dalmát megyében regisztrálták. A zágrábi esetek is a tengerparthoz kötődnek. A vírus tengerparti éjszakai szórakozóhelyeken terjed, és a fiatalok a legfőbb terjesztők.

A szomszédos Szlovéniában a kabinet által közzétett adatok szerint hétfőn az előző napinak a kétszeresével, 27-tel 2456-ra nőtt az azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Új halálesetet nem regisztráltak, a járvány halálos áldozatainak száma így 129 maradt. A diagnosztizált betegek közül mindössze 16-an vannak kórházban, közülük hármat ápolnak intenzív osztályon. Az elmúlt egy hétben 201 pozitív esetet regisztráltak az országban. A behurcolt fertőzések többsége a népegészségügyi intézet szerint Horvátországból származik. A kétmilliós országban eddig 143 463 koronavírus-tesztet végeztek el, az elmúlt 24 órában 1143-at.