Úszó mozi készül Tel-Avivban

A nézők tavon ringatózó csónakokból figyelhetik majd a vetítéseket.

Vízre száll egy mozi a tel-avivi Jarkon Park csónakázó taván. A város lakói 70 csónakról figyelhetik majd a mozi nagyságú képernyőt — számolt be a The Times of Israel.

Az izraeli egészségügyi minisztérium engedélyezte a vetítéseket. A csónakok a járványintézkedéseket betartva, biztonságos távolságra lesznek egymástól.

Egyelőre nyolc vetítést ígérnek a szervezők, négy családi film és négy felnőtteket célzó film kerül műsorra, de az időpontokat még nem hozták nyilvánosságra.

Rossz hír a Tel-Aviv környékén élőknek, hogy egyelőre csak a város lakosai vehetnek részt a programokon.

Tel-Aviv vezetése az elmúlt időszakban bizonyította, hogy arra igyekszik: a város lakói a járvány miatti korlátozások ellenére se maradjanak kultúra nélkül. Többek között szerveztek utcai idegenvezetéseket, és még fitnesz-edzéseket is egy tetőn.