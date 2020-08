„Egyeseket a gázkamrába küld” — Mengeléhez hasonlította a Facebookot Demeter Szilárd

A Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója az Origo oldalán vont párhuzamot, miután a Facebook letiltotta posztjait.

„Miért kellene szabályozni a Facebookot” című írásában adott hangot vasárnap felháborodásának Demeter Szilárd, a nemzeti könyvtár, a magyar könyvszakma és az irodalmi közgyűjtemények integrált fejlesztéséért felelős miniszteri biztos a Facebookon szerzett legutóbbi tapasztalatai miatt.

„…egy olyan posztot tiltott le, amelyben jeleztem, hogy a függetlenobjektív-ellenzéki újságírás csúcsa, a Magyar Narancs névtelen cikkben, hogy is mondjam, homoerotikus vonzalmakat inszinuált Megadja Gábor és énközöttem”

— kezdte részletezni a történteket Demeter.

Beszámolója szerint ezt követően a letiltásról is bejegyzést tett közzé, amit nem sokkal később szintén törölt a Facebook. „A serény cenzorok 35 percen belül a letiltásról szóló képernyőmentést is letiltották” — fogalmazott írásában, amiben ezután kifejtette, hogy az esetet több szempontból is problémásnak látja.

Több alkalommal is „gondolatrendőrségnek” nevezve a közösségi oldalt, Demeter párhuzamot vont, és azt írta:

„Mindez már túlmutat egy vállalkozás keretein. Ezzel a Facebook politikai terepre lép: akárcsak Dr. Mengele, megítéli a bevagonírozott embereket, és ránézésre, önkényes döntés következtében egyeseket a gázkamrába küld.”

Ezután előre elutasítva a „túldramatizálás” vádját, Demeter leszögezte, hogy szerinte a gyűlöletbeszédhez kapcsolódó „gumiszabályok” miatt előfordulhat, hogy legközelebb másokat fog „vegzálni” az oldal.

