Koronavírus: Izrael törölte a viccesnek szánt egészségügyi felhívást, miután Kína megsértődött

Feszültséget eredményezett Izrael és Kína között az a videó, amit az izraeli kormányzati kommunikációért felelős ügynökség készített a koronavírus-járvány idején ajánlott viselkedésről — írta az izraeli 12-es hírcsatorna.

Az izraeli egészségügyi minisztérium megbízásából készített, humorosnak szánt videó felkeltette a kínai kormányzat figyelmét, és külképviseletükön keresztül kezdeményezték a reklámfilm levételét a különböző közösségi média felületekről. A videó azóta valóban nem elérhető hivatalos felületeken.

A kisfilmben egy angyalnak öltözött férfi Vuhanból származó „Covidon” néven mutatkozik be. Majd a kérdéses reklámfilm tizedik másodperce környékén hallható mondat felbőszítette a kínaiakat. A szereplő magára mutatva azt mondja, hogy „Made in China”, ezután hozzáteszi, hogy, ennek ellenére működik is — utalva a Kínában készített hamisítványok gyenge minőségére.

Az izraeli egészségügyi minisztériumot megdöbbentette a kínaiak felháborodása. A minisztérium egyik képviselője a 12-es hírcsatornának azt nyilatkozta:

„Hihetetlen, hogy mindent látnak.”

Charis Whitti, a Signal nevű izraeli-kínai kapcsolattokkal foglalkozó intézet szakértője az eset kapcsán elmondta, hogy úgy látják: