Hobo koncert lesz a kisvárdai zsinagógában

Földes László Hobo, a magyarországi blues egyik úttörője februárban ünnepelte hetvenötödik születésnapját, de a jubileumra tervezett turnéjába közbeszólt a koronavírus járvány — írja a szon.hu.

Földes László Hobo zenészként jelenleg szabadúszó, előadóként pedig 2013 óta a Nemzeti Színházban játszik. Huszonhárom évesen kezdte pályafutását, azóta több mint hatezer fellépésen van túl itthon, és húsz országban összesen ötven albumot, kilenc könyvet adott ki, hat színpadi mű, hat monodráma, kilenc filmszerep, kilenc színházi szerep és több irodalmi est köthető a nevéhez.

Többször játszott együtt és közös lemezt is készített Allen Ginsberg amerikai költővel. Fellépett 1988-ban a Human Rights világturnén Budapesten, ahol Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabiel, Youssu N’Dour és Tracy Chapman társaságában énekelte el Bob Marley Get Up, Stand Up című dalát, majd 1995-ben a Rolling Stones előtt lépett színpadra szintén Budapesten.

Viharban születtem Vadászat

A Hobo Blues Band mellett együtt dolgozott Presser Gáborral, Ferenczi Györggyel, Dés Lászlóval, Szirtes Edina Mókussal, Szakcsi Lakatos Bélával és még számtalan más muzsikussal. A mai napig alkot, tele van új ötletekkel, megvalósításra váró tervekkel a színházi és zenei színpadokon egyaránt.

Nemrégiben jelent meg a Viharban születtem című kötete. A kiadványhoz két CD is tartozik, rajtuk a tavaly a Papp László arénában adott koncert kivonatos anyagával és a dalokhoz fűzött gondolataival.

Hobo február 13-án ünnepelte 75. születésnapját, s a jeles jubileumra országos és erdélyi turnét tervezett. A koronavírus-járvány ugyan közbeszólt, így több fellépése új időpontra tolódott, jó hír azonban a rajongóknak, hogy