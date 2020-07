Madonna is promózta az antiszemita Farrakhan beszédét

Hétszázezren is megnézték Madonna Instagram-posztját, amelyben az antiszemita nézeteiről ismert amerikai szónok, Louis Farrakhan beszédét népszerűsíti – írja a The Times of Israel.

Az elmúlt hetekben több sztárra is visszaütött, hogy megosztották az antiszemita kijelentéseiről is ismert szónok július 4-i beszédének beharangozóját. Egyedül talán Madonna a kivétel, aki eddig megúszta a kritikát a Louis Farrakhan-videó népszerűsítése miatt.

Július 4-én Madonna a 15 millió követővel rendelkező Instagram-oldalán osztotta meg a Nation of Islam (az Iszlám Nemzete) nevű amerikai szervezet vezetőjének drámai hangvételű videóját, ami az aznapi beszédének a beharangozója volt. Ezt a posztot azóta 710 ezren nézték meg.

A 87 éves Farrakhan korábban Hitlert éltette, és az amerikai kormányhoz kapcsolódó összeesküvés-elméleteivel vádolta a zsidóságot.

Néhány kommentelő meglepetésének adott hangot, amiért az LMBTQ-közösség és a zsidó misztika lelkes támogatója egy antiszemita és homofób alak álláspontját népszerűsíti.

„Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem ez a vélemény az, amit meg kéne osztanod”

— írta Madonna egyik követője.

„Tényleg? Louis Farrakhan? Elment az eszed Madonna? A következő Hitler lesz?”

— írta egy másik csalódott rajongó.

Sok más híresség is kiállt Farrakhan mellett, vagy dicsérte őt, és megismételték az antiszemita nézeteit az elmúlt hetekben. Közéjük tartozik az amerikai focista DeSean Jackson, a volt NBA játékos, azóta megmondóember Stephen Jackson, Nick Cannon tévésztár, Chelsea Handler humorista, valamint a rapper és színész Ice Cube. Azóta utóbbi kivételével mindenki bocsánatot kért – írja a lap.