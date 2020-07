Izraelt pártoló arabokat tartoztatott le a palesztin titkosszolgálat

Egy televízióriportban tett kijelentésük miatt fél tucat palesztint vettek őrizetbe. Túlságosan nyitottak voltak Izrael annektálási tervére.

A letartóztatásról a The Times of Israel ír mai cikkében, amelyben az is szerepel, hogy Ramallah mindent cáfol. Vagyis hivatalosan nem lehet biztosan tudni, hogy kikkel és pontosan mi is történt.

Azonban egy 25 éve a térséggel foglalkozó újságíró azt mondta az AFP hírügynökségnek, hogy őt a letartóztatottak hozzátartozói értesítették az őrizetbevételről.

Tzvi Jehezkeli azt is mondta, hogy „felelősséget érez” a riportja miatt bajba került emberekért, és noha mindegyik megszólalónál eltorzították a hangot és a képet, számára sokkhatás volt arról értesülni, hogy a Palesztin Hatóság titkosszolgálatai így is képesek voltak többeket elfogni.

Az izraeli lap szerint volt olyan, akit a júniusban sugárzott műsor miatt hetekig tartottak fogva. A riportalanyok nem voltak különösebben Izrael-pártiak, pusztán a palesztin vezetők miatti csalódottságukban fogalmaztak úgy, hogy „várják és remélik, hogy izraeli állampolgárságot kaphassanak”.

A fogvatartottakra hamarosan bírósági tárgyalás is vár. A riportban – mintha csak megérezték volna, mi várhat rájuk – arról is beszéltek, hogy félelmet éreznek az esetleges letartóztatásukkal kapcsolatban, amiért nyilatkoznak egy izraeli riporternek.



A Palesztin Hatóság belügyminisztériumának szóvivője, Ghassan Nimr és a palesztin rendőrség szóvivője, Louay Arzeikat egységesen állították, hogy a riporttal összefüggésben senkit nem tartóztattak le.

Egy júniusi felmérés szerint a palesztinok túlnyomó többsége (88 %-uk) ellenzi a Donald Trump által is favorizált izraeli jogkiterjesztés tervét és a lakosság több mint fele (52 %) támogatna egy fegyveres ellenállást.

Mégis, miért vélekednek így a palesztinok? – teszi fel a kérdést Shawan Jabarin, az Al-Haq palesztin emberi jogi szervezet munkatársa, akit szintén a The Times of Israel idéz. A válasz egyértelmű: az emberek elveszítették a reményt. Nem hisznek már a kétállami megoldásban és a békében sem.

Az aktivista szerint a kérdés az, hogy Izrael készen áll-e teljes jogú állampolgársággal segíteni őket? Szerinte ugyanis a palesztinoknak elegük lett az inkompetens vezetőikből, akik a meglévő elnyomásra és igazságtalanságra évek óta nem képesek érdemben reagálni.

A Palesztin Hatóság nem a palesztin nemzet érdekeit képviseli. Képtelenek voltak békét teremteni

– vélte az emberjogi aktivista.