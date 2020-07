Korda György imádta Csurka Istvánt

Gazdag életéről mesélt szenzációs történeteket Korda György Nagy Józsefnek a 24.hu-n megjelent nagyinterjúban, a névválasztásáról, fiatalságáról, pályája kezdetéről, külföldi útjairól, a politikához fűződő viszonyáról, sérelmekről-örömökről, karanténról. Ebből szemlézünk.

A most 81 éves énekes pályája a Budafoki úti kábel- és sodronykötélgyár udvarán kezdődött. Olyan ügyetlen volt mindenhez, hogy megkérték, inkább csak énekeljen. A színművészeti főiskolára Klein Györgyként felvételizett, nem sikerült, szerinte ebben neve is közrejátszhatott, ezért döntött a változtatás mellett.

„Először a Károlyit választottam. Kezdtem úgy bemutatkozni a csajoknak, hogy: „Kezét csókolom, Károlyi György vagyok… Károlyi György vagyok… Károlyi György vagyok.” De olyan furán néztek rám. Jeleztem is a papának, hogy kilóg a lóláb, ez a Károlyi nem jó. Túl… Túl nemesi. Végül apu azt javasolta: „Légy Korda!” Szót fogadtam neki, máig nem bántam meg. A Korda valóban passzol hozzám, bár, amikor először léptem föl Izraelben, rákérdeztek, hogy eredetileg is Korda vagyok-e. Mire én: „Válaszul elmesélek egy történetet. Működik Magyarországon egy Pannónia szálloda és vendéglátóipari vállalat, ennek főkönyvelőjét Kenedinek hívják. Mindahányszor, hogy érdeklődnek nála, rokona-e az amerikai elnöknek, így felel: Meglehet. Amennyiben eredetileg ő is Klein.” Mókás történet.”