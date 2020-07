Végre: Már vegán steaket is nyomtatnak

A Redefine Meat izraeli startup cég a héten mutatta be az első olyan növényi steaket, amelyet 3D technológiával állítottak elő — írja a nocamels.com.

A Tel-Avivtól nem messze lévő Rehovot városában mutatta be a Redefine Meat izraeli startup Alt-Steaknek, vagyis alternatív steaknek nevezett új „találmányát”, a világ első olyan növényből készített steakjét, amelyet 3D-nyomtatóval állítottak elő.

Mint Eskar Ben-Sitrit, a Redefine Meat vezérigazgatója elmondta: a séf ajánlataként szolgálhatják fel újításukat a húsból készített steak alternatívájaként.

Israeli start-up Redefine Meat plans to launch 3D printers to produce plant-based steaks, mimicking real beef, in a bid to win a slice of the fast-growing alternative meat market pic.twitter.com/tTWI7DM5en

— Reuters (@Reuters) July 1, 2020