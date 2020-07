A bíróság szerint a kipa leverése még nem számít közösség elleni erőszaknak

2018 áprilisában az Aréna Bevásárlóközpontban vásárló kanadai illetőségű ortodox zsidó rabbiról egy férfi leverte a kipáját, egyértelműsítve, hogy tudta, hogy annak viselője egy vallási közösséghez tartozik – számol be a 444.hu.

A 45 éves férfit a Pest Központi Kerületi Bíróság egy másik vádpontban is bűnösnek találta, 2017 áprilisában ugyanis egy volt kollégáját bántalmazta. Ez utóbbi bűntettben súlyos testi sértés kísérletében mondta ki a bíróság bűnösnek az elkövetőt, míg a másik tényállás esetében a bűncselekményét közösség tagja elleni erőszak bűntette helyett becsületsértés vétségének minősítette és őt a két bűncselekmény miatt 3 év próbára bocsátotta.

A rabbi fejéről a kipa lesodrása a bíróság szóbeli indokolása szerint ugyan kihívóan közösségellenes volt és azt a vádlott megállapíthatóan vallási közösséghez tartozás miatt követte el, azonban egy további büntető törvényben rögzített tényállási elem, azaz a magatartás riadalom keltésére alkalmassága nem valósult meg, ezért a férfi cselekménye nem bűntettnek, csak

az enyhébb megítélésű becsületsértés vétségének minősül.

A kerületi ügyészség véleménye szerint a vádlott magatartása nemcsak alkalmas volt a riadalom keltésére, hanem az az érintett esetében ténylegesen be is következett, így a közösség tagja elleni erőszak bűntette maradéktalanul megvalósult. Erre figyelemmel az ügyész a bírósági ítélettel szemben eltérő jogi minősítés és súlyosabb büntetés, konkrétan végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabása érdekében a vádlott terhére fellebbezést jelentett be.

