A titkosszolgálattal is küzdene az izraeli kormány a visszatérő vírus ellen

Ismét titkosszolgálati eszközöket is bevetnének, hogy kordában tartsák a visszatérő koronavírust, amely naponta nyolc százalékkal több embert fertőz meg.

Egy katonai jelentés arra figyelmeztette az izraeli kormányt, hogy ha folytatódik a pár hete visszatért vírusfertőzés növekvő trendje, akár még ezen a héten kétszeresére nőhet a fertőzöttek száma az országban — írja a The Times of Israel.

Ahogy arról mi is rendszeresen írtunk, Izraelben februártól kezdve a szigorú korlátozásokkal jó ideig kordában tudták tartani a betegség országos terjedését. Azonban több mint két hónap után — meglehet, kissé idejekorán? — fokozatosan újraindult az élet, és most hetek óta aggasztó hírekről hallani.

Habár az egészségügyi tárca adatai szerint a betegségben elhunytak száma nem nőtt (307 halott), még mindig 42 betegnek súlyos az állapota, ebből 27-nek kell lélegeztető géppel segítséget adni.

Ezzel együtt az izraeli kormány nincs könnyű helyzetben, hiszen a legfrissebb jelentések szerint

amennyiben folytatódik a múlt héten látott növekedési arány, akkor azzal kell számolni, hogy nemcsak napi 200-300 új beteg lesz, de növekedni fog a súlyos állapotúak száma is.

A szakértők rámutatnak, hogy az egész országban vannak új megbetegedések. Jellemzően ismét azokon a helyeken, ahol a vallásosabb közösségek élnek, de sok esetben olyan településeken is ismét felütötte fejét a járvány, ahol a helyi közösségek tengerpartokon találkozhatnak.

Az izraeli lap szerint a közeljövőben Ar’ara BaNegev, Bnei Brak mellett az északi, főleg arabok lakta Umm al-Fahm városaiban nagy eséllyel ismét berobbanhat a járvány, de a tengerparti Bat Jam városában is meg kell fontolni az esetleges szigorúbb korlátozások újbóli bevezetését. Utóbbi polgármestere már le is záratta a tengerpartot óvintézkedés gyanánt.

Nem véletlen, hogy a kormány minden lehetséges módon próbál ellenállni a fertőzés újbóli elterjedésének. A The Times of Israel szerint ehhez olyan eszközöket is bevetnének, amelyek az ország lakossága előtt nem feltétlenül népszerűek.