„Allah Akbart” kiabáltak Stuttgartban a randalírozók

A rendőrség közölte, hogy a stuttgarti zavargásokban letartóztatott fiatalok fele külföldi állampolgár.

Ahogy a Neokohn is beszámolt róla, szombat éjjel randalírozók lepték el Stuttgart utcáit, a fiatal férfiakból álló csoportok rátámadtak a rendőrökre és betörték a környező üzletek ablakait.

Most a stuttgarti rendőrség azt is közölte, hogy a tömeg jelentős része muszlim fiatalokból állt, akik között voltak német állampolgárok és friss bevándorlók is – írja az Arutz 7.

Stuttgart helyettes rendőrfőnöke elmondta, hogy a zavargások azután törtek ki, hogy letartóztattak egy német fiatalt, akit drogkereskedéssel gyanúsítottak.

„Szinte azonnal 200-300 ember támadt neki a rendőrségnek, és a randalírozók száma 500 főre duzzadt. A lázongók megtámadták a rendőrséget, és üvegeket dobáltak a helyszínre érkező mentőkre. Harminc éves rendőri pályafutásom során, soha nem láttam ilyen erőszakot és ilyen durva jelenteket Stuttgart utcáin”

– jelentette ki Thomas Berger helyettes rendőrfőnök.

A német média videókat közölt a tömegről, amelyeken azt lehet hallani, hogy a tömegben azt kiabálják, hogy „Allah Akbar.”

A német BILD videója az „Allah Akbárt” kiabáló fiatalokról:

Az összecsapásokban tizenkilenc rendőr sebesült meg, és a lázongók negyven üzletet rongáltak meg. A stuttgarti rendőrség közölte, hogy a 24 letartóztatottból 12-en külföldiek voltak, 3-an pedig muszlim-németek. Hans Jürgen Kirstein rendőrtiszt állítása szerint a lázongást „bevándorló hátterű fiatalok vezették.”

Az események nagy felháborodást keltettek Németországban. Angela Merkel elítélte a lázongást.

„Akik elkövették ezeket a tetteket a saját városuk ellen fordultak, azok ellen az emberek ellen akikkel élnek, és azok ellen a törvények ellen, amelyek mindnyájunkat védenek”

-jelentette ki Stephen Zeibert a kancellár szóvivője.