Lövöldözés tört ki a seattle-i rendőrmentes „autonóm zónában”

A tüntetők által lefoglalt „zsarumentes övezetben” ki kellett hívni a rendőrséget, miután egy ember meghalt és többen megsérültek egy lövöldözésben.

Szombat hajnalban lövöldözés történt Seattle anarchisták és progresszív aktivisták által lefoglalt utcákban – számolt be a The Daily Wire.

Az elbarikádozott, fegyveresek által őrzött területet a a New York Times korábban úgy írta le, hogy „részben fesztivál, részben kommuna.” A demokrata polgármester pedig azt a parancsot adta, hogy a rendőrség ne tegyen semmit a zóna felszámolása ellen.

A június 8-ai lefoglalást a helyi Antifa és a Black Lives Matter aktivistái szervezték, az elbarikádozott területet független államnak nyilvánították, és CHAZ-nek (Capitol Hill Autonomous Zone) nevezték el, majd ezt később CHOP-ra (Capitol Hill Organised Protest) változtatták.

A szombat hajnali lövöldözést követően a rendőrség kiment a helyszínre, de sem őket, sem a mentőket nem engedték be a területre. A sebesülteket magánjárművekkel vitték kórházba. Néhány rendőr bejutott, hogy összegyűjtse a tárgyi bizonyítékokat – írja a New York Post.

A rendőrség nyilatkozata szerint az elkövetőket még nem sikerült elkapni, és egyelőre gyanúsított sincsen. A zóna környékén a lefoglalás óta megháromszorozódtak a segélyhívások.

„A segélyhívások általában azt jelentik, hogy valakit bántalmaznak, nemi erőszak, rablás és egyéb erőszakos bűncselekmények történtek, ezek top prioritásnak számítanak a rendőri munkában, azonban most egyszerűen nem tudunk intézkedni” – nyilatkozta Carmen Best Seattle rendőr kapitánya. Best elmondta, hogy felsőbb utasításra hagyták el a területet és engedték át azt aktivistáknak.

A New York Post újságírója öt napot inkognitóban töltött a zónában és beszámolt róla, hogy míg nappal viszonylagos béke van, grilleznek, progresszív csoportos foglalkozásokat tartanak, graffitiznek, aktivistákat toboroznak, addig éjszaka számtalan bűncselekmény történik.

A zónát egy Raz Simone nevű rapper vezeti, aki egy fél-automata fegyverrel a vállán sétál az utcákon és éjszaka egy kisebb fegyveres csoporttal „járőrözik.” Simone uralmát nem mindenki ismeri el, de senki nem mer fellépni ellene.

A lefoglalt területen és környékén 30 ezren élnek, akik többször óvatos aggodalmukat fejezték ki a helyzet miatt. Egy helyi autószerelő többször hívta a rendőrséget miután megtámadták a zóna közelében fekvő üzletét, a rendőrség azonban nem reagált a segélykésére.

Donald Trump szerint a polgármesternek és a kormányzónak fel kellene lépnie a zónán belüli anarchia ellen, amire a polgármester azzal válaszolt, hogy a zónában „nincsenek veszélyben az állampolgárok” és Trumpnak nem kellene „megijednie a demokráciától.”

Ami Horowitz amerikai dokumentumfilmes meglátogatta a zónát, hogy megtudja mit akarnak a tüntetők: