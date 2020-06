Könnygáz a rendőrökre: muszlim temető miatt lobbantották lángra Jaffát

Az izraeli városban a múlt hét óta zajlanak erőszakos utcai zavargások.

Felfüggesztették szerdán annak a hajléktalanellátó központnak az építését, aminek ügye súlyos zavargásokat keltett Tel-Aviv mellett, Jaffában. A szociális központ számára kijelölt területen korábban is egy hajléktalanszálló működött, amit annak fejlesztése miatt 2018-ban leromboltak. Az építkezés során kiderült, hogy a porrá lett épület egy oszmán kori muszlim temetőn feküdt.

A polgármester indoklása szerint a területet több mint 100 éve nem használták temetőként, és a helyi muszlim hívők közössége sosem tekintett rá vallásilag jelentős helyszínként, ezért nem állította le az építkezést. Egy illetékes izraeli bíróság most mégis elrendelte a beruházás felfüggesztését.

Ennek ellenére a The Jerusalem Post arról számolt be, hogy a korábban kirobbant utcai zavargások szerdán is folytatódtak.