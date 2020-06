Így hatástalanítottak fegyvercsempészeket az IDF kommandósai – VIDEÓ

A fegyvereket egy csónakban próbálták a Hamászhoz eljuttatni. Még időben lefülelték őket.

Csak szerdán hoztak nyilvánosságra egy hetekkel ezelőtti sikeres kommandós akciót, amelyben egy motoros csónak fedélzetén utazó két csempészt vettek őrizetbe az izraeli védelmi erők – írja az Arutz Sheva.

A bevetésre a Földközi-tenger Sínai-félszigethez közeli részén került sor, és az IDF a katonai titkosszolgálattal és a Sin Béttel közösen csapott le a csempészhajóra, amelynek a fedélzetén megtalált fegyverekről azonban nem adtak részletes felvilágosítást.

Az egyik letartóztatottat június 4-én már bíróság elé is állították. Mahmoud Bachar tapasztalt csempész, aki számos, a Gázai-övezetben tevékenykedő terrorszervezettel együttműködött. Ilyen módon a letartóztatása jelentős eredmény és komoly csapást jelent a Hamász és több további szervezet katonai képességeire.

A kihallgatás során kiderült, hogy a fegyvereket a Hamász terrorszervezetnek szánták a Gázai övezetben. Ezen túlmenően számos részlet derült ki a Hamász katonai műveleteivel és a fegyverek, illetve lőszerek tengeri úton történő csempészetével kapcsolatban. A lap szerint az elmúlt években számos hasonló kísérlet történt arra, hogy a Hamászhoz juttassanak el fegyvereket vízi útvonalakon.

Izrael 2007 óta tartja fenn a gázai-övezet menti tengeri blokádot. Abban az évben vette át erőszakos módszerekkel a Hamász a terület irányítását a Palesztin hatóságtól. A folyamatos fegyvercsempészési kísérletek miatt a hadseregnek továbbra is folyamatos készenlétben kell lennie – emlékeztetett az esettel részletesebben foglalkozó The Times of Israel.