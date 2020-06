Csak később nyit Izrael, és egyelőre csak görögöknek és ciprusiaknak

Július helyett csak augusztustól léphetnek be külföldi turisták Izraelbe, és még csak a görögök és a ciprusiak. Erről állapodott meg Jeruzsálemben Netanjahu izraeli és Mitsotakis görög miniszterelnök, akinek ez volt az első külföldi útja a járvány óta – írja a The Times of Israel.

A korábbi céldátum július elseje volt, de ezt végül a biztonságosabbnak tűnő augusztus elsejére módosította Izrael. Az engedélyezett országok listája is jócskán szűkebb lett, mint azt tervezték.

Egyelőre csak Görögország és Ciprus állampolgárai léphetnek be Izraelbe turistaként ettől a naptól, amennyiben a járványhelyzet alakulása ezt nem írja felül.

„Minden a koronavírus-járványtól függ, de ha a számok lehetővé teszik, ez lesz a céldátum a határok megnyitására”

– mondta Netanjahu a görög miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón.

Kyriakos Mitsotakis egynapos látogatásra érkezett Izraelbe. Netanjahu a jeruzsálemi Waldorf-Astoria Hotelben fogadta görög kollégáját a kormányközi találkozók újabb állomásaként.

A turizmus mellett mezőgazdasági és kibervédelmi területeken is megállapodásokat is kötöttek.

Izraeliek is csak augusztus elsejével utazhatnak be Görögországa. Egy csoport izraelit vasárnap még nem engedtek felszállni egy Görögországba tartó repülőgépre, mert az ország egyelőre csak a schengeni övezet állampolgárainak engedélyezi a beutazást június 15-től.