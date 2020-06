A koronavírus ragadta el Konrád Évát

Egyetlen hátizsákkal, gyalog vágott át a hólepte erdőn, és érkezett meg Ausztriába Konrád Éva az 1956-os forradalom után, hogy aztán 57-ben Amerikába emigráljon – írja a 444.

Később biológussá vált, tanított a pennsylvaniai, a New Jersey-i és a harlemi egyetemen, de ő tervezte az Amerikai Természettudományi Múzeum víz alatti élővilágot bemutató kiállításait is. Konrád György testvére április 18-án, 90 éves korában halt meg egy bronxi idősotthonban, koronavírus-fertőzés miatt. Néhány napja a New York Times közölt cikket róla.

Konrád Éva Berettyóújfaluban, egy zsidó család gyermekeként született 1930-ban, így mindössze tizennégy éves volt, amikor a németek megszállták az országot. A településen élő zsidók többsége az auschwitzi és más náci haláltáborokban végezte, neki azonban – akkor tíz éves öccsével és két unokatestvérével együtt – sikerült Budapestre menekülnie.

