Távozik az ukrán parlamentből a legnagyobb rocksztár

Visszaadja a kijevi törvényhozásban megszerzett mandátumát Szvjatoszlav (Szlava) Vakarcsuk, ezt maga a rocksztár-képviselő jelentette be, akit egy ideig a tavalyi elnökválasztás esélyesének tartottak. A Neokohnnak nyilatkozó elemző szerint a zenész mindvégig kívülálló maradt a politikában, ő maga is bevallotta, hogy nem is ért hozzá.

Szokása szerint felkavarta az állóvíznek amúgy sem nevezhető ukrán belpolitikai életet Szvjatoszlav Vakarcsuk. A legnagyobb ukrán rocksztár három hónapja mondott le a Holosz (Hang) nevű pártja éléről, most pedig még saját párttársai számára is váratlanul bejelentette, hogy visszaadja a parlamenti mandátumát. Vakarcsuk azt állítja: teljesítette küldetését azzal, hogy egy „csodálatos frakciót juttatott be az ukrán parlamentbe”.

„Az utóbbi három évben állandósultak az arra irányuló próbálkozások, hogy besározzák és negatív színben tüntessék fel a nevemet, amelyek azonban nem voltak rám hatással. Az egész azzal kezdődött, hogy valakinek a paranoid képzeletében felmerült az a gondolat, hogy elindulok az elnökválasztáson” – magyarázta a 45 éves Vakarcsuk a kijevi parlament előtt tartott sajtótájékoztatóján.

Mint mondta, új vért fecskendezett az ukrán parlament egyébként erősen belterjes és korrupt világába, hozzátéve, hogy mostantól egy nagyszabású oktatási projektre fordítja majd energiáit, ám azt nem részletezte, hogy pontosan miről is van szó.

A rocksztár azonban sietett egyértelművé tenni, hogy a politizálással nem hagy fel. A zenész az egyik legszínesebb, és a sajtóban egyik legtöbbet szereplő tagja volt az ukrán parlamentnek, vagyis a Verhovna Radának, akit egy ideig a tavalyi ukrajnai elnökválasztás titkos esélyesének tartottak. A voksolást végül Volodimir Zelenszkij komikus színész nyerte, aki szintén a showbiznisz világából érkezett.

Mint Olekszandr Kacsura ukrán újságíró a Neokohnnak elmondta: Vakarcsuk kiívülálló a politikában, ő maga is többször elismerte, hogy nem ért hozzá. Először is főleg emiatt távozott a Radából, és most ismét.

„Vakarcsuknak nem volt különösebb hatása az ukrán politikai életre, nem is vett benne részt, még csak nem is járt a parlamenti ülésekre. Az egyetlen pozitív hatása az volt, hogy sokan rá adhatták a szavazatukat azok közül, akik nem akartak sem az Porosenkóra, a korrupciós vádakba keveredett akkori elnökre, sem Zelenszkijre voksolni a tavalyi elnökválasztáson. Így aztán viszonylag normális emberek is bejuthattak az ukrán parlamentbe” – magyarázta a Neokohnnak az ukrán újságíró.

A munkácsi származású Vakarcsuk tudós családba született: mindkét szülője fizikus volt, és ő maga is elméleti fizikából doktorált a lvivi egyetemen. Nem követte azonban szülei példáját: a zenészi karriert választotta, és frontembere lett a rendkívül népszerű Okean Elzi (Elza óceánja) nevű rockzenekarnak. 2004-ben támogatta a narancsos forradalmat. 2007-ben lett először parlamenti képviselő, a következő évben azonban lemondott a mandátumáról.

Mint mondta: csalódott volt amiatt, hogy az ukrán törvényhozásban mindenki harca folyt mindenki ellen, és a képviselők nem az ország helyzetének javításával foglalkoztak.

Vakarcsuk támogatta az Euromajdant is, még fel is lépett a demonstrálók előtt (mint ismert: a 2013-14-es kijevi, majd országos tömegtüntetések hatására lemondásra kényszerült Viktor Janukovics oroszbarát ukrán elnök, amiért nem írta alá a társulási szerződést az EU-val).

2019-ben aztán Vakarcsuk megalapította a Holosz nevű pártot, amelyet némelyek az egyedüli nem oligarchák által támogatott parlamenti formációnak tartanak, és amely végül húsz mandátumot szerzett a 423 tagú ukrán parlamentben.

A Holosz képviselőinek saját bevallásuk szerint több rossz törvényjavaslat elfogadását is sikerült megakadályozniuk. A frakció tagjai következetesen felvették a harcot a korrupció ellen. A kelet-ukrajnai háborúval kapcsolatban pedig azt az álláspontot képviselték, hogy nem szabad Putyin orosz elnök nyomásának engedve feladni semmit. Elemzők szerint a Holosz tartott ki a leginkább az Euromajdan értékei mellett.