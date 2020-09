Plágiumügy: Novák Attila is reagál Veszprémy László Bernát cikkére

Lapunk főszerkesztő-helyettese reggeli írásában kifogásolta, hogy a 2019-ben megjelent Magyar emlékek Izraelben című könyv, melynek szerzője Novák Attila történész és Shiri Zsuzsa újságíró, két szócikkében is eltulajdonította két korábbi írását.

Nemrég tettük közzé Shiri Zsuzsa válaszát, az alábbiakban Novák Attila történész lapunknak eljuttatott reagálását közöljük:

„Érdeklődéssel olvastam a Neokohn főszerkesztő-helyettesének, Veszprémy László Bernátnak ma megjelent cikkét. Kizárólag az olvasóközönség és a könyv (remélhetőleg) egyre bővülő olvasói tábora mindenképpen megérdemli, hogy pár dolgot tisztázzak a könyvünkkel kapcsolatosan.

1. Az említett részeket én írtam, nem Shiri Zsuzsa.

2. A könyv ismeretterjesztő jellegű, azaz nem elsősorban tudományos (a Neokohn és a Szombat sem tudományos lap amúgy), így a szokásos jegyzetelési/footnotes technikákat elhagytuk, a végén adtuk meg – a rengeteg olvasott anyag alapján – a főbb irodalmi forrásokat, hivatkozásokat.

A főszerkesztő-helyettes Szombat-beli cikkeit valóban használtam, s egy-két állítása – így például a Dov Grüner és apja közti „Bélázás” – beszűrődött az írott anyagba. Ez semmiképpen nem plágium, mert az jogi és morális értelemben is mást jelent – de tényleg idéznem kellett volna a szerzőt a végén. Ennek elmaradását a magam részéről sajnálom, a könyv következő kiadásaiban pótolni fogjuk.

3. A cikkben szereplő egyéb dolgok (pl. Dov Grüner életrajza, illetve a The New York Timesban szereplő interjú Teddy Kollekkel, stb.) ismertek voltak számomra a szerző hivatkozása és fordítása előtt is, itt sem történt plágium. Summa summarum: éppen az olvasókkal való becsületes és korrekt jó viszony megérdemli azt, hogy a kritika értelmezhető részét megszívleljük, így a következő kiadásban szerepeltetni fogjuk a felsorolásban (a könyv végén) a Neokohn főszerkesztő-helyettese, Veszprémy László Bernát cikkeit”.